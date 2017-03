Jedes Jahr am 17. März überstrahlt die Farbe Grün alles: Fans weltweit feiern dann den St. Patrick’s Day. Doch haben Sie gewusst, dass die ursprüngliche Farbe dieses Gedenktags gar nicht grün ist? 7 überraschende Fakten zum berühmten Gedenktag.

1. Heiliger Patrick von ...

Der Gedenktag wird zu Ehren des heiligen Patrick von Irland gefeiert. Er gilt als erster christlicher Missionar in Irland gilt. Doch der Bischof, der im 5 Jahrhundert lebte, war kein Ire, sondern wurde im römischen Britannien geboren und von Sklavenhändlern nach Irland verschleppt. Sein Geburtsort ist unter Historikern umstritten: Manche glauben er wurde im heutigen Wales geboren, andere plädieren für Schottland. Ein gebürtiger Ire war er jedenfalls nicht.

© imago/UIG Eine Statue des heiligen Patrick von Irland

2. Warum ein Kleeblatt?

2. Was hat eigentlich das Kleeblatt mit dem Gedenktag zu tun? Das dreiblättrige Kleeblatt soll ursprünglich zu Lehrzwecken gebraucht worden sein. St. Patrick soll anhand der Pflanze den damals heidnischen Iren die heilige Dreifaltigkeit (Vater, Sohn und der Heilige Geist) erklärt haben.

3. Die falsche Farbwahl

4. Viele Jahre lang wurde die Farbe Blau mit St. Patrick assoziiert. Grün galt als Farbe des Unglücks. Die Standarte des irischen Präsidenten hat immer noch einen blauen Hintergrund. Doch weil der Missionar dem Volk die heilige Dreifaltigkeit über das Kleeblatt erklärt hat, etablierte sich die Farbe Grün.

4. Ein Fluss wird grün

In Chicago färbt sich der Fluss dank fleißigen Helfern jedes Jahr zum St. Patrick’s Day grün.

5. Politische Tradition

Jedes Jahr erhält der US-Präsident anlässlich des St. Patrick’s Day traditionell vom irischen Premier einen Topf voll Kleeblätter.

© APA/ AFP PHOTO / Nicholas Kamm Obama und sein Topf voll Kleeblätter

Auch im Weißen Haus wird der Gedenktag gefeiert. 2015 ließ Obama das Wasser des Springbrunnens vor dem Weißen Haus grün einfärben.

© APA/ AFP PHOTO / Nicholas Kamm

6. St. Patrick, der Schlangenfeind?

Dem heiligen Patrick wird nachgesagt, dass er die Schlangen von Irland verbannt haben soll. Ein Mythos, der so nicht stimmt: In Irland gab und gibt es keine freilebenden Schlangen. Das hat mit der geografischen Isolation der Insel und der Wettersituation zu tun. Die Legende der "verbannten Schlangen" ist vielmehr im übertragenen Sinn zu verstehen. Die Schlangen sollen symbolisch für die heidnischen Druiden stehen, die sich St. Patrick bei seiner Missionierung in den Weg gestellt haben sollen.

7. Was eine Hunde-Show mit dem Tag gemeinsam hat

Zwischen 1927 und 1961 war das Ausschenken von Alkohol an Heiligen Tagen gesetzlich stark eingeschränkt. Der einzige Ort, an dem man am St. Patrick's Day zu dieser Zeit öffentlich und legal einen Drink bekommen konnte, war die "Royal Dublin Dog Show".

© APA/DPA/Stephanie Pilick

Und der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass der St. Patrick's Day ein besonderer Feiertag für "Guinness" ist: Am Gedenktag soll sich der Umsatz des irischen Bierproduzenten jedes Mal verdoppeln.