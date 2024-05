Sprengstoff-Anschlag auf Auto von Zeugen Jehova-Mitglied

Ein Pkw eines Mitglieds der Zeugen Jehovas hat am Freitag in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) gebrannt. Wie die Polizei der APA bestätigte, sei "davon auszugehen, dass es sich um einen Sprengsatz handelt". Gegen 4.00 Uhr soll es eine "Art Explosion" gegeben haben, daraufhin fingen der Pkw und eine Thujenhecke Feuer. Verletzt wurde niemand. Seit August 2023 waren bereits drei Bomben in Autos oder Gotteshäusern der steirischen Zeugen Jehovas gefunden worden.