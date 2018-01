Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird von seiner deutschen Amtskollegin Angela Merkel "freudig erwartet". Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin mit. Kurz reist am kommenden Mittwoch (17. Jänner) zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin.

Merkel wird Kurz um zwölf Uhr mit militärischen Ehren vor dem Bundeskanzleramt empfangen. Nach einem Arbeitsmittagessen treten die beiden Regierungschefs kurz vor die Presse.

"Es steht fest, dass Österreich und Deutschland Partner, Freunde und Nachbarn auf ganz besonders hohem Niveau sind", betonte Seibert. Das gelte sowohl auf der politischen Ebene als auch für die Bürger. "Das prägt natürlich auch den Umgang der Regierungschefs miteinander", sagte Seibert. Dass die persönliche Chemie zwischen den beiden möglicherweise nicht besonders gut sei, wies der Regierungssprecher zurück. "Die bisherigen Begegnungen der Bundeskanzlerin mit Sebastian Kurz waren freundlich und interessant. Und seinem Antrittsbesuch am Mittwoch sieht sie mit Freude entgegen", so der Sprecher auf eine entsprechende APA-Frage.

Die österreich-deutsche Zusammenarbeit sei besonders in der Migrationsfrage wichtig. "Auf die großen europäischen Herausforderungen - und die Migration ist eine solche große europäische Herausforderung - müssen auch europäische Antworten gefunden werden. Deutschland und Österreich haben da ihren Teil zu spielen."

Auf die Frage in der Regierungskonferenz, ob Deutschland irgendwelche Sensibilitäten gegenüber der FPÖ habe, sagte Seibert, es verstehe sich von selbst, dass wie im Verhältnis mit anderen Ländern auch die Zusammenarbeit mit der österreichischen Regierung "auf der Basis der Werte stattfindet, die in Europa gelten und die wir uns in Deutschland konstitutiv für unser politisches Leben gegeben haben".