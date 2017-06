Beaverton (APA/Reuters) - Der weltgrößte Sportbekleidungshersteller Nike will seine Unternehmensstruktur vereinfachen und Stellen streichen. Rund zwei Prozent der Belegschaft müssten den Konzern verlassen, teilte der amerikanische Adidas-Konkurrent am Donnerstag mit. Das seien rund 1.400 Mitarbeiter. Per Ende Mai hatte Nike rund 70.700 Beschäftigte.

Zudem will der Sportausrüster die Zahl der Geschäftsfelder reduzieren. Mit dem Schritt seien auch Änderungen im Management verbunden.

Um künftig schneller auf Verbrauchertrends zu reagieren, will das US-Unternehmen die Produktionszeiten deutlich senken. Darüber hinaus soll die Zahl der Schuhmodelle um 25 Prozent verringert werden. Der Fokus liege dann auf den Hauptmarken ZoomX, AirVaporMax und Nike React.

An der Börse fiel die Reaktion der Investoren auf die Pläne verhalten aus. Die Nike-Aktien gaben an der Wall Street in einem schwächeren Marktumfeld um knapp drei Prozent nach.