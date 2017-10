Bis zu zehn Jahre jünger!

Fünfzig ist das neue Vierzig, zumindest wenn man regelmäßig Sport betreibt. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie aus Deutschland. 2,5 Stunden Sport pro Woche empfiehlt das Karlsruher Institut für Technologie darin. Aber ich gebe zu, manchmal ist es verdammt schwer, den inneren Schweinehund zu überwinden. Mein Tipp daher: Suchen Sie sich einen fixen Trainingspartner und verpflichten Sie sich gegenseitig. Fixe Termine mit Freunden oder Partnern erleichtern die Sache. Richtig Spaß kann das Trainieren mit einer App machen. Diese App ist wie ein Personal Coach.

Bei uns lässt sich die ganze Familie zweimal die Woche von einem "Runtastic Result Drill Sergeant" herumkommandieren, und im Verbund macht es sogar Spaß. Die Übungen für Bauch, Bein, Rumpf, Oberkörper etc. werden vorgezeigt und die Belastung selbst dauert meist eine halbe bis eine Minute. Der große Vorteil dabei ist, Sie müssen in kein Fitnessstudio fahren und sparen so Zeit und Geld. Einfach eine Matte im Wohnzimmer auf den Boden legen und schon kann es losgehen. Für den Anfang würde ich 30 Minuten, je zweimal die Woche vorschlagen und am Wochenende eine Stunde gemütlich laufen gehen. Sie können natürlich auch beim Fernsehen am Hometrainer strampeln. Achten Sie darauf, dass der Puls dabei sehr niedrig ist. Sie werden erstaunt sein, wie schnell sich eine Verbesserung in Sachen körperliches Wohlbefinden einstellt.