Österreichs zwei Skihelden Hermann Maier und Marcel Hirscher haben sich wieder lieb. Nach dem öffentlich ausgetragenen Disput, wer von den beiden tatsächlich der bessere Skiläufer ist, haben sich der aktuelle Seriensieger Hirscher und der legendäre Herminator wieder versöhnt. Die Frage hatte zuletzt die Chemie zwischen den beiden Sportidolen empfindlich gestört. Maier hatte nämlich gesagt, ohne die Zwangspause wegen seiner schweren Verletzung wäre er, nach Siegen betrachtet, heute weiter deutlich vor Hirscher. Und damit eigentlich erfolgreicher.

Doch seit dem vergangenen Wochenende ist die nicht nur von Skifans mit Aufmerksamkeit verfolgte Auseinandersetzung beigelegt: Erstens, weil Hirscher mit seinem Sieg beim Riesentorlauf in Garmisch-Partenkirchen bei 55 ersten Plätzen hält -und damit bei einem mehr als Maier. Und zweitens, weil sich die beiden ausgesprochen und wieder versöhnt haben. In einem langen Telefont vereinbarten sie zudem, nach der Saison gemeinsam auf ein Bier zu gehen. Das sehen Herr und Frau Österreicher gerne - und natürlich auch Raiffeisen-Marketingchef Leodegar Pruschak. Immerhin sind Maier und Hirscher echte Idole und eine Wohltat für die stets nach Anerkennung lechzende österreichische Seele. Und sie sind erfolgreiche Werbezugpferde für den "Grünen Riesen". Da ist es nicht wirklich förderlich, wenn Hirscher und Maier zwar einträchtig in einem Bank-Werbespot auftreten, sich aber gleichzeitig streiten. Deshalb können gutes Zureden und klare Worte eines potenten Sponsors, der noch eine Reihe anderer Sportler unter Vertrag hat, durchaus helfen, eine nicht sonderlich imagefördernde Auseinandersetzung zu beenden.

Dass Sponsoren im Sport zwar wichtig, aber nicht allmächtig sind, zeigt indes der Fall von Hirschers großem Konkurrenten Henrik Kristoffersen. Der Slalomstar streitet mit dem norwegischen Skiverband seit Längerem vor Gericht, dass er so wie Landsmann Aksel Lund Svindal Getränkehersteller Red Bull als Kopfsponsor tragen darf. Lösung ist noch keine in Sicht. Auch die Causa Anna Veith erinnert daran, dass Angebote von Sponsoren und Managern durchaus verlockend sein können - wenn sich aber ein mächtiger und geschäftstüchtiger Skiverbandspräsident wie Peter Schröcksnadel querlegt, sie wenig Chance auf Verwirklichung haben.

Um auf Hirscher und Maier zurückzukommen: So toll beide auch sein mögen, sie bleiben weit entfernt von der Zahl der errungenen Siege von Lindsey Vonn (79) und Ingemar Stenmark (86).

