SPÖ-Pensionistenverband - Blecha übergibt am 16. April an Kostelka

Im SPÖ-Pensionistenverband (PVÖ) kommt es am Montag in einer Woche, dem 16. April, zum angekündigten Wechsel. Nach fast zwei Jahrzehnten übergibt Karl Blecha die Führung an den früheren SPÖ-Klubobmann und späteren Volksanwalt Peter Kostelka.

Die Wahl erfolgt am Ordentlichen Verbandstag in Wien. Dieses höchste Gremium des PVÖ tagt alle vier Jahre, erwartet werden etwa 400 Pensionistenvertreter aus ganz Österreich. Neben der Wahl und den Referaten des scheidenden sowie neuen Präsidenten wird auch die Rede von SPÖ-Vorsitzendem Christian Kern einer der Höhepunkte sein.