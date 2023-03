Die Kärntner SPÖ hat am Mittwoch den Reigen der Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien zur Bildung einer Regierung begonnen. Den Auftakt machte die FPÖ, die bei der Landtagswahl zweitstärkste Fraktion blieb. Eine Koalition mit den Freiheitlichen gilt allerdings nicht als erste Wahl, haben die Sozialdemokraten unter Landeshauptmann Peter Kaiser doch zuletzt mit der ÖVP regiert. Diese ist erst am Donnerstag an der Reihe.

In Kaisers Team für die Sondierungsgespräche sind unter anderem dessen Stellvertreterinnen Beate Prettner und Gabriele Schaunig vertreten. Außerdem noch AK-Präsident Günter Goach, SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher und Klubobmann-Stellvertreter Andreas Scherwitzl. FPÖ-Chef Erwin Angerer brachte zu den Gesprächen im SPÖ-Klub unter anderem Klubobmann Gernot Darmann und Landesgeschäftsführer Toni Schweiger mit.

Kaiser hatte tags davor angekündigt, den Wertekatalog seiner Partei zur Messlatte bei den Sondierungsgesprächen heranzuziehen. Schwierig dürfte das bei den Freiheitlichen werden, wenn es etwa um Migration und Asyl oder den Klimaschutz geht. Dennoch wird Kaiser und Angerer ein gutes Verhältnis zueinander nachgesagt. Allerdings betonten die bisherigen Koalitionspartner SPÖ und ÖVP bereits im Wahlkampf die gute Zusammenarbeit im Land.

Mit der ÖVP sondiert Kaiser dann Donnerstagvormittag. Parteichef Martin Gruber hatte allerdings angekündigt, auch selbst Gespräche mit anderen Parteien führen zu wollen. Die SPÖ beendet wiederum empfängt als letzte Partei in ihrem Klub das Team Kärnten am Freitag.