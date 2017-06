Aufgrund der Neuwahlen am 15. Oktober brodelt es in der SPÖ gerade hinter den Kulissen. Denn der SPÖ steht einer der härtesten Wahlkämpfe der letzten Jahre bevor. Die Partei muss gegen eine zunehmende Rot-Schwarz-Verdrossenheit und den neuen ÖVP-Chef Sebastian Kurz als starken Konkurrenten ankämpfen. Und noch scheint man sich in der SPÖ uneinig zu sein, mit welcher Strategie man am besten fährt. Vor kurzem ist der Konflikt nun zwischen Mitarbeitern des Bundeskanzleramtes und der Parteizentrale in der Löwelstraße eskaliert.

Wie die Tageszeitung "Die Presse" berichtete, ist es im Bundeskanzleramt zu Handgreiflichkeiten zwischen Mitarbeitern von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler und Kanzler Christian Kern gekommen. Dabei soll es neben verbalen Entgleisungen auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Strategisch ungünstig

Immer wieder wurde in den letzten Wochen innerhalb der SPÖ über die strategische Ausrichtung diskutiert. Vor allem die Positionierung gegenüber Sebastian Kurz, der eine Koalition mit der FPÖ zumindest nicht ausschließen will, bereitet den Roten Kopfzerbrechen. Die Spannungen zwischen dem Kanzleramt und der Parteizentrale unter SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler haben in letzter Zeit dementsprechend zugenommen. Das Ganze ist schließlich im Streit der beiden Mitarbeiter eskaliert. Wie die "Kleine Zeitung" berichtete sollen sich beiden beteiligten Kontrahenten aber mittlerweile ausgesöhnt haben.

Urabstimmung zeichnet sich ab

Offen bleibt allerdings, wie es hinter den Kulissen in Bezug auf die Wahlstrategie weitergehen wird. Zuletzt mehrten sich in der Partei die Stimmen, dass über die nächste Koalitionsvereinbarung - also auch über eine rot-blaue Regierungszusammenarbeit - die Basis entscheiden soll. Eine solche Urabstimmung könnte am 14. Juni im SPÖ-Vorstand vorgeschlagen werden, und zwar über jede Koalitionsvariante, wie Parteimanager Georg Niedermühlbichler im "Kurier" sagte. Auch Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern hat in der "Standard"-Wochenendausgabe derartige Überlegungen bestätigt: "Eine Mitgliederbefragung über die nächste Koalitionsvereinbarung halte ich für eine denkbare Variante." Dies sei aber keine Lex FPÖ.

Am 14. Juni wird im SPÖ-Bundesvorstand sowie im Präsidium der sogenannte Kriterienkatalog beraten. Verantwortlich dafür ist Kerns Stellvertreter, der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser. In dem Kriterienkatalog soll festgelegt werden, unter welchen Bedingungen eine Regierungszusammenarbeit mit einer anderen Partei möglich ist. Der Katalog soll den Parteitagsbeschluss, der eine SPÖ-Koalition mit der FPÖ ausschließt, de facto ersetzen.