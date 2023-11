SPÖ und FPÖ verlangen "COFAG-Untersuchungsausschuss"

SPÖ und FPÖ haben sich auf einen Untersuchungsausschuss geeinigt. Das Verlangen wird am Freitag im Nationalrat eingebracht. Konkret untersucht werden soll dabei vor allem die COVID-19-Finanzierungsagentur (COFAG). Im Visier habe man dabei vor allem zwei Personen: Die Unternehmer Siegfried Wolf und Rene Benko. Beide sollen bei der Vergabe von Hilfen bevorzugt behandelt worden sein, finden die beiden Oppositionsparteien.

Eingesetzt werden könnte der Untersuchungsausschuss noch im Dezember vor Weihnachten. Spätestens aber zu beginn des kommenden Jahres, sollte die ÖVP dies "unter Einsetzung aller juristischer Tricks verzögern", so SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer. Im März oder April könnten dann die Befragungen der Auskunftspersonen stattfinden. "Es wird ein sehr kurzer, kompakter Ausschuss sein", so Krainer. Per Gesetz muss dieser nämlich etwa drei Monate vor der Nationalratswahl zu Ende sein.

Der Untersuchungszeitraum soll laut Verlangen von 18. Dezember 2017 bis 23. November 2023, also dem Tag des Einbringens des Verlangens sein. "COFAG-Ausschuss" ist übrigens nur die Kurzbezeichnung, denn auch weitere Bereiche könnten dabei beleuchtet werden. Konkret verlangen SPÖ und FPÖ einen "Untersuchungsausschuss betreffend Zwei-Klassen-Verwaltung wegen Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder".

"Es war von Anfang klar, dass man gerade in das Thema COFAG noch genauer rein schauen muss", begründete FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker das Anliegen. Allerdings sei es im letzten U-Ausschuss schwer gewesen, Akten zu beschaffen - was ein Spruch des Verfassungsgerichtshofs geändert habe. Der Freiheitliche schloss aber auch nicht aus, dass etwa die heimlich aufgenommenen Aussagen des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek zu angeblichen Interventionen durch Wolfgang Sobotka (ÖVP) Thema werden könnten.

"Wir haben den Eindruck, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, der hier bevorzugt behandelt wird", sagte Krainer zur Motivation für den U-Ausschuss. Er versicherte, dass nicht etwa der "kleine Wirt" untersucht wird, der Covid-Hilfen bekommen hat - "außer der kleine Wirt heißt Sigi Wolf". Insgesamt umfasst das Verlangen aber vier Beweisthemen. Neben der COFAG sind das weiters "Informationsweitergabe und Interventionen", Kooperationen staatsnaher Unternehmen sowie die staatliche Aufsicht.

Krainer wie Hafenecker verneinten, dass es sich um einen weiteren "ÖVP-Ausschuss" handeln wird, ist das Thema doch enger gefasst. Dennoch erwarten die Fraktionen ein "Sittenbild der ÖVP", die eine "Zwei-Klassen-Gesellschaft im Hinblick auf die Verwaltung errichtet" habe. Um Wahlkampf gehe es der Opposition nicht, beteuerte Krainer: "Ein Untersuchungsausschuss soll ja eine seriöse Arbeit sein und nicht eine Wahlkampf-Geschichte."

Dass nun auch die ÖVP einen weiteren U-Ausschuss einsetzen lässt, bedauert Hafenecker. Es handle sich dabei um eine "trotzige Reaktion", die es zum Ziel habe, die Arbeit der Opposition schwieriger zu machen. Zudem wünscht sich der Freiheitliche "endlich Liveübertragungen" der Befragungen. Dies würde die Qualität steigern und verhindern, dass sich Auskunftspersonen, etwa Regierungsmitglieder, ständig entschlagen.