Ist 2019 das Jahr froher Erwartungen oder düsterer Prognosen? Dass im Kulturleben kein Stein auf dem anderen bliebe, ist übertrieben. Aber ein paar massive Brocken rücken in neue Ordnungen, was Präventivmaßnahmen statischer Art erfordert. Unter den Ernennungen, die Minister Drozda mit dem Ablaufdatum im Nacken vorgenommen hat, ist die des Kunsthistorikers Eike Schmidt ans KHM ein Beispiel zweckfernen Aktionismus. Der Leiter der Uffizien von Florenz hat mit seiner sinnlos abberufenen Wiener Kollegin Sabine Haag eines gemeinsam: Beide träumen öffentlich vom Verbleib am aktuellen Dienstort. Minister Blümel sollte beiden nichts in den Weg legen (und auch gleich den Vertrag des Albertina-Direktors Schröder verlängern). An der "Burg" tritt Martin Kušej an. Wenn das Bevorstehende ein paar Seitenstraßen neben der "Theater heute"-Autobahn verläuft, wird er reüssieren. Dass in Salzburg etwas anderes als Hinterhäusers Verbleib angebahnt werden könnte, ressortiert im Bereich des Surrealismus. Die Wiener Festwochen übernimmt der Belgier Slagmuylder: Möge er begriffen haben, dass das gesegnete Wien nicht Brüssel ist, wo man Kultur aus Nischen generieren musste, weil nichts anderes da war. Und das Volkstheater? Möge es wieder das Haus der Dichter und ihrer Geschichten werden, ein Reservat für die absurd reiche Population mangelhaft beschäftigter Wunderschauspieler. So einfach ist das.



