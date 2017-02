Spitzentöne

Dass Franz Welser-Möst die Staatsoper 2014 im Zerwürfnis verlassen hat, ist dem Haus schlechter bekommen als dem Maestro: Große Operndirigenten sind rar, und die spannenden Jungen wirken fast geschlossen anderswo. Also merkt man den Ausfall des Musikchefs im Repertoire wie bei Premieren. Er wird noch augenfälliger, wenn Welser-Möst auf seinen Welttourneen mit dem Cleveland Orchestra in Österreich hält oder den Salzburger Festspielen die operalen Standards vorgibt. In letztgenanntem Fall wird auch hörbar, welch ideale Synthese er bei der gemeinsamen Arbeit in der Oper mit den Philharmonikern eingegangen ist. Nun stand er nach Längerem wieder am Pult mehrerer philharmonischer Konzerte. Ich konnte nur eines hören. Einer vormärzlich verzauberten Schubert-Ouvertüre und einem vor Ironie und Können funkelnden Monumentalwerk des philharmonischen Geigers René Staar folgte Richard Strauss' "Heldenleben": ein Höllenritt, der gleichwohl nichts an Poesie und Farbenpracht samt grandiosem Violinsolo von Volkhard Steude vermissen ließ. Eine ganze philharmonische Generation tritt in diesen Jahren den Ruhestand an, das Orchester verjüngt sich ständig. In dieser Situation wäre für die Oper wie für ihr Orchester ein auswählender, erziehender, prägender Musikdirektor wichtiger denn je. Von Namen einmal abgesehen.

