Wenn das Gendern versagt und Sprache gefährlich wird

Möglicherweise ist Ihnen nicht entgangen, dass meine Begehrlichkeit nach der FPÖ nur durch mein Faible für eingewachsene Zehennägel übertroffen wird. Speziell die niederösterreichische Koalition rüttelt beherzt am Grenzbalken zur Indiskutabilität: Menschenrechtskreative mit Chorgesangspraxis besonderer Art haben in der Nähe der Legislative nichts verloren. Deshalb war ich auch beeindruckt, als die geschätzte Eva Rossmann den Würdigungspreis des Landes Niederösterreich mitsamt den begleitenden 11.000 Euro abgelehnt hat. Staunend las ich dann allerdings die Begründung: "Der 'Gender-Erlass' der schwarz-blauen Landesregierung" habe das Fass des Unmuts zum Überlaufen gebracht.

Abgesehen davon, dass sich die Herrschaften die Zurückweisung mit weit härterer Währung erworben haben, kann ich dem inkriminierten Erlass sogar mit einer Art Verständnis begegnen. Er betrifft nämlich nur den Amtsverkehr. Und so unbenommen es jedem sein muss, seine private Korrespondenz mit seinen Prioritäten zu akkordieren, so gewiss richtet sich der amtliche Schriftverkehr an die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit. Es geht mir dabei gar nicht um die Bevölkerungsmehrheit, die das woke Regiment ablehnt. Die werden es schon aushalten, womöglich sogar von einem sentimentalen Kindheitsrühren gestreift, wenn ihnen der Pensionsbescheid in der Gestalt kerzlweiberhafter Doppelnennungslitaneien ins Haus gebetet wird.

Ich denke eher an das wachsende Bevölkerungssegment, das traurigen jüngsten Erhebungen zufolge des Lesens kaum oder nicht mächtig ist. Diese Bedauernswerten namens der Inklusion auch noch mit Sternen, Unterstrichen, Doppelpunkten und anderen Demütigungs-Emojis in die Verzweiflung zu treiben: Das ist ein Akt fortgeschrittenen Zynismus, der an Raffinesse seinesgleichen sucht. Der ORF, Austragungsort des auch noch nach Jahren gewöhnungsbedürftigen Tarek-Leitner-Wettschluckaufs, springt mir da mit eleganten Argumenten bei: Hat der Sender doch verdienstvoll die Nachrichten in einfacher Sprache etabliert. Und während die (übrigens exzellente) Blaue Seite ansonsten unter der Gender-Verordnung ächzt, lese ich da doch tatsächlich: "Vor dem Rennen hatte es eine Aktion der Klima-Aktivisten gegeben." So klingt das, wenn man sich ohne Selbstergriffenheitsblähungen verständlich machen muss.

Wenn dagegen das Repertoire der Unnatur demnächst via KI in die Textsysteme der Medien implantiert wird: Dann verfällt alles, was uns vor der Einsparbarkeit rettet, nämlich Ironie, Zwischenton, Rhythmus, Melodie der Sprache. Dann können wir uns beim Arbeitsmarktservice getrost mit den Literaturwissenschaftern verbrüdern, denen im akademischen Umgang die sprachentstellende Praxis verbindlich aufgenötigt wird.

Wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, so wage ich das im Gedenken an meinen etwas jüdischen Vater, der im Krieg allerhand auszustehen hatte. Ich behaupte nämlich: Die Sprache ist ein gefährliches Instrument, das nicht in Dilettantenhände gehört.

Las ich da in der ideologisch unverdächtigen "TAZ" einen ehrenwerten Kommentar: Schändlich werde neuerdings "unter dem Deckmantel des Antizionismus gegen Jüd:innen" agitiert. Stimmt. Aber dieses Wort! Das Maskulinum zu "Jüd:innen" ist unverrückbar "Jüd", phonetisch "Jied", im Niedertrachtsplural "Jiddelach". Gleich musste ich an meinen Herzensbruder Rudi Gelbard denken, der als Kind das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt hat. Bis zu seinem Tod brannte ihm der Tag der Deportation auf der Seele, als er mit den Eltern auf den Lastwagen verladen wurde, und die Wiener Volksseele schrie ihnen die Begleitmusik: "Ha, ha, jetzt führen s'es weg, die Jüdelach!" Oder ein anderer Freund, der große Schauspieler und Mensch Otto Tausig? Er erinnerte sich an die Chöre, die seine Kindheit begleiteten: "Jiddelach, Jiddelach, hepp, hepp, hepp - du wirst verbrannt mit Speisefett." Oder lieber Elias Canetti, "Die gerettete Zunge"? "Auf dem Heimweg rief uns ein Bursche verächtlich zu: 'Jüdelach!' Ich wußte nicht, was das heißt." Und wenn Sie es wissenschaftlich wollen: Im "Westjiddischen Wörterbuch" finde ich den Hinweis auf den mittelfränkischen Normsprachgebrauch. "Jüd" ist dort ein Synonym für üble Händler.

Gewiss entstammt das Wort ursprünglich dem Jiddischen. Aber es ist ja auch ein Unterschied, ob das Wort "Nigger" in einem historischen Spiritual oder im Alltagsgebrauch Verwendung findet. Und ganz gewiss werden mir jetzt manche vorhalten, die Materie sei zu ernst für Silbenklauben. Aber genau das bestreite ich: Wenn wir Karl Kraus - wem sonst? - glauben wollen, ist Sprache alles. Wer an ihr noch so reinen Herzens stümpert, kann am Ende schmerzhaft auf den Unterschied zwischen dem Guten und dem Gutgemeinten verwiesen werden.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: sichrovsky.heinz <AT> news.at