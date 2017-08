Die Steppe von St. Margarethen

Vor Wochenfrist habe ich an dieser Stelle über ernste Finanzprobleme der Opernfestspiele von St. Margarethen berichtet. Tage später gab der Trägerverein die Absage der nächstjährigen "Troubadour"-Produktion bekannt: Das im Eigentum der Esterházy-Stiftung stehende Unternehmen hat Millionen an das Projekt verloren, und die burgenländische Regierung verweigert Zuschüsse, die andere selbstverständlich bekommen. Nun wanken Arbeitsplätze und dem Fremdenverkehr drohen immense Verluste. Das Problem habe ich mehrfach beim Namen genannt: Einerseits hat Chef-Esterházy Stefan Ottrubay enormen, visionären Gestaltungswillen und verachtet die Landesverwaltung als defensiv und provinziell. Ottrubay hat St. Margarethen 2014 vom privaten Gründer unfreundlich und unter Ausnutzung einer wirtschaftlichen Notlage übernommen. Kürzlich hat er die renommierten Haydn-Festspiele vom identitätsstiftenden Originalschauplatz Schloss Esterházy delogiert und richtet dort sein eigenes Festival aus. Beides war nicht übermäßig elegant. Andererseits ist seine Diagnose nicht unzutreffend: Anders als in Wien und besonders in Niederösterreich anno Pröll herrscht im Burgenland kulturpolitische Lethargie. Und statt die Folgen für die Region zu bedenken, freut man sich über Ottrubays Niederlage und gibt St. Margarethen der Steppe zurück. Beide Seiten werden hiermit höflich zur Vernunft gemahnt.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: sichrovsky.heinz@news.at