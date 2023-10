Die Musikhauptstadt Wien liegt in Transsylvanien

Wenn Sie, unverdrossen freundlich wie Sie sind, diese Kolumne in Händen halten: dann konsumiere ich vielleicht gerade das hochrechenbar Beste, was einem heute seitens eines Opernorchesters und seines Dirigenten begegnen kann. Derlei Prognosen sind für einen Kritiker zugegeben heikel, und ich bin im Notfall zur Revision bereit. Aber Christian Thielemann und die Philharmoniker in Diensten der "Frau ohne Schatten", des einzigen Hauptwerks, das der Staatsoperndirektor Richard Strauss in Wien zur Uraufführung befördert hat: Das ist Originalklang, von dem die Epigonen des unsterblichen Harnoncourt nur träumen können. So entschlossen können sie den Streicherklang gar nicht totwürgen. Thielemann wird zum nämlichen Anlass auch die Ehrenmitgliedschaft des Hauses samt Ehrenring entgegennehmen, und nichts anderes steht dem größten in Vollaktivität befindlichen Dirigenten unserer Zeit auch zu.

Aber, und damit vertage ich weiteren Jubel auf eine eventuell im Stehparterre zu konsumierende Folgevorstellung der Strauss-Wiederaufnahme: Wir hätten mehr Thielemann haben können, auch mehr als das ihm anvertraute Neujahrskonzert 2024. Leider haben wir den entscheidenden Moment versäumt, in dem er von überforderten Bürokraten aus Dresden, Bayreuth und Salzburg befördert wurde. Als Musikdirektor der Staatsoper nach Philippe Jordan anno 2025/26 hätte er ansprechbar sein sollen, so wie er hier vom Publikum auf Händen getragen wird. Von den Philharmonikern, so war vor nicht langer Zeit zu erfahren, hätte er sich zu noch engerer Bindung nur einen unverbindlichen Titel gewünscht, etwas wie "principal guest conductor".

Aber das widerspricht den über das eine oder andere Jahrhundert bewährten philharmonischen Prinzipien: Man pflege Äquidistanz zu allen Großen, davon profitierten alle, das Orchester ebenso wie das Publikum. Also verzichtet der private Verein Wiener Philharmoniker konsequent auf Priorisierungen. Einen Musikchef akzeptiert man nur in der Zweiteigenschaft als amtliches Staatsopernorchester, exemplarisch mit Strauss, Böhm, Karajan, Maazel, Abbado, Welser-Möst oder Jordan.

In der Tat hat sich das Verfahren endlos bewährt: Die philharmonischen Stehplatz-Abos meiner Kinderzeit haben vom Musikverein direkt in den Himmel geführt. Und als dann unter dem Orchestervorstand Clemens Hellsberg noch die Barrieren gegen Harnoncourt und Boulez brachen, wurde es wieder so aufregend wie meinerzeit anno Böhm, Bernstein und Kleiber, als die jungen Wilden Muti, Mehta und Abbado zur Weltspitze drängten.

Allerdings frage ich vorsichtig nach, an wie vielen Pulten denn heute noch Höchstligisten zu finden wären, wenn man von Ausklingern wie Muti, Barenboim oder Mehta absieht. Herbert Blomstedt musste 84 werden, um bei den Philharmonikern debütieren zu dürfen. Heute ist er 96, und um seinen nie endenden Verbleib auf Erden wird so inbrünstig gebetet wie um schleunige Wiederherstellung des unentbehrlichen Welser-Möst, auch eine spät entflammte Leidenschaft. Wie diese Entvölkerung zu erklären ist? Sicher mit der konsequenten Analphabetisierungsoffensive der Schulbehörden. Auch haben Hervorragende heute insgesamt keine gute Zeit mehr: Entweder man hat, Gott verhüte, eine Oboistin im Aufzug begehrlich angeblickt oder es droht politische Ächtung, die nach Gergiev nun die Koryphäe Currentzis erfasst.

Womit ich wieder bei Thielemann bin. Dass er an der Berliner Staatsoper Unter den Linden, damit auch bei der Staatskapelle, unterschrieben hat, ist ein Triumph der österreichischen Intendantin Elisabeth Sobotka. Dass in der nämlichen Stadt Kirill Petrenko die Philharmoniker befehligt, rückt die Musikwelthauptstadt Wien noch näher an die voivodinisch-transsylvanischen Ränder der alten Monarchie. Am Nebenschauplatz des Berliner Konzerthausorchesters hält sich zudem die interessante Joana Mallwitz bereit. Das ist schon ein Großteil der verfügbaren Elite.

Wien hingegen kann nicht einmal mehr die Zweitklassigen halten: Oroczco-Estrada hat die Symphoniker, Meir-Wellber die Volksoper verlassen, von den Nachfolgern hat man wenig bzw. nichts Gutes gehört. Philippe Jordan, der die Staatsoper verlässt, ist kein Zweitklassiger. Man will 2025 wohl keinen Nachfolger ernennen, sondern die Besten ans Pult bitten. Leider sind die fast alle an Berlin gebunden. Umso bitterer ist das, als dort eine explizit bildungsferne Partie das politische Kommando führt. Aber deren Hörensagen gegen Thielemann hat letztlich niemanden gekümmert, so wenig wie die Kabalen krakeelender "Blogger": Denn das Wort haben die Musiker geführt, die einzigen, denen es zu erteilen ist. Sie haben gut entschieden. Mögen die unseren, wenn der nächste Thielemann auftaucht, flinker sein.

