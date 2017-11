Henrik Ibsen war kein Öko-Schrat

Der norwegische Dramatiker Henrik Ibsen war ein finsterer, menschheitsskeptischer Wahrheitssucher. Banalitäten und Gut-Böse-Befunde waren ihm fern, und so ist auch der Protagonist seines Meisterwerks "Ein Volksfeind" eine gespaltene Figur: Der Kurarzt einer kleinen Gemeinde entdeckt, dass der devisenbringende Badesee eine Typhuskloake ist. Aber statt eines Fackelzugs bereiten ihm die Mitbürger einen Hexenprozess - er wird in einer gemeinschaftlichen Anstrengung von Politik, Ökonomie, Medien und Bevölkerung zum Schweigen gebracht. Worauf er sich zum Faschisten mit Massenvernichtungsfantasien radikalisiert. Weshalb diese literaturhistorische Einlassung? Weil das Burgtheater jüngst eine beschämende Bearbeitung zur Premiere befördert hat (die Kritik finden Sie hier): Der Arzt Stockmann wird zum dödeligen Bio-Schrat verflacht und zum Öko-Superman geglättet. Mit Norwegerpulli-Gattin und korrektdressiertem Nachwuchs singt der rauschebärtige Doktor am Bio-Abendbrottisch Friedenslieder und sagt mit der Emphase eines Öko-Projekts der Neuen Mittelschule Umweltdaten aus Wikipedia auf - alles ohne Anwandlung zur Selbstironie. Nun kann man mit einem Stück, dessen Rechte abgelaufen sind, tun, was man will. Aber um einen Dichter auf der Bühne derart zu schänden, braucht es immer zwei: einen Täter und einen, der ihn zur Verübung anstiftet.

