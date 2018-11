Genugtuung für Hartmann

Der 2014 entlassene Burgtheaterdirektor ist rückstandslos rehabilitiert. Ist das Volkstheater eine Option?

Übrig geblieben ist nichts. Nicht etwa fast nichts, und auch nicht der hässliche Fettfleck der Verjährung. Sondern gar nichts: Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen den im März 2014 entlassenen Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann nun auch im letzten noch strittigen Punkt eingestellt. Skandalöse vier Jahre lang saß ein erstklassiger, erfolgreicher Theaterdirektor, dessen Demontage durch den damaligen Kunstminister Ostermayer dem Haus unermesslichen reputativen (und ermesslichen wirtschaftlichen) Schaden zugefügt hat, in der Grauzone des Verdachts fest. Jetzt ist amtlich, was einem schon vor vier Jahren der Hausverstand diktiert hat: Der viel inszenierende künstlerische Leiter war außerstande, Malversationen zu erkennen, an deren Entdeckung ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen gescheitert ist. Hätten nicht einige charakterinhabende Opern-und Theaterleiter (Alexander Pereira in Mailand, Dominique Meyer in Wien, Wilfried Schulz in Düsseldorf, Tobias Richter in Genf) Hartmanns künstlerisches Potenzial genutzt, er wäre aus der Branche verschwunden.

Und jetzt? Nachvollziehbarerweise will sich Hartmann mit den Bundestheatern über seine Schadenersatzansprüche gütlich einigen. Das ist schade, denn ein Präzendenzfall wäre fällig: exekutierbar nicht nur am Arbeitgeber, sondern auch an Medien, vom Eigentümer bis zum letzten pöbelnden Poster; und nicht nur das Materielle betreffend, sondern auch die Ehrabschneidung und die emotionale Belastung (in den USA hätte er allein mit dem letztgenannten Sachverhalt über Generationen ausgesorgt).

© APA/HERBERT PFARRHOFER Verfahren in allen Punkten eingestellt: Matthias Hartmann, 55

Was also ist nun zu tun? Vordringlich wären zwei Gesetze zu ändern: Erstens die de facto unrealistische Mitverantwortung des künstlerischen Leiters in Wirtschaftsbelangen (so wie sich der kaufmännische Direktor nicht in Regie-und Besetzungsfragen einzumengen hat). Zweitens das wahnsinnige Unverzüglichkeitsgesetz, das den Arbeitgeber zwingt, eine Entlassung auszusprechen, ehe die zugehörigen Anschuldigungen auch nur im Entferntesten verifiziert sind (von gerichtlicher Klärung nicht zu reden).

Auch wird man sich über die moralischen Parameter jener 60 Burgtheatermitglieder Gedanken machen, die Hartmann vor Kurzem per offenem Brief bedrängt haben, weil er sich vor sechs Jahren unwirsch betragen und auf der Probe einen unanständigen Witz erzählt hat. Der schon von Entlassung bedrohte Hartmann hat seinerzeit selbst unter existenziellem Spardruck nur fünf Verträge nicht verlängert, worauf ihn das Ensemble per Misstrauensantrag quasi umbrachte. Sein Nachnachfolger Martin Kušej hat in einseitig gutgelaunten Einzelgesprächen 20 Schauspielern die seidene Schnur überreicht, doch den Aufschrei muss ich überhört haben. Kušej muss sich übrigens noch sorgen, sollten sich etwa Schauspieler, die da mit gewöhnungsbedürftigen Pointen vom Verlust ihrer Existenz in Kenntnis gesetzt wurden, an die Öffentlichkeit wenden: In #Metoo-Zeiten hat schon Geringeres dramatische Konsequenzen nach sich gezogen.

Hartmann aber, ein mittlerweile gerichtlich zertifiziert hervorragender Theaterdirektor, sollte wieder ein Haus bekommen. Mir fällt da gleich das Wiener Volkstheater ein, das unter Existenzdruck einen Direktor sucht. Hartmann stand für volle Häuser. Und vergessen wir nicht: Er hat den Puppenmagier Nikolaus Habjan für die große Theaterwelt entdeckt und Paulus Manker ans Burgtheater zurückgeholt. Die Leute also, von deren künstlerischen Energien man sich vielerseits die Rettung des Volkstheaters erhofft.