Das letzte Gefecht der Nullen gegen die Einser

Der Unterschied ist erheblicher, als er sich auf den ersten Blick darstellt: Ich hätte der 51-jährigen britisch-deutschen Schriftstellerin Sharon Douda Otoo den Peter-Weiss-Preis der Stadt Bochum NICHT aberkannt. Ich hätte ihn ihr nur nie zuerkannt. Einerseits nämlich erscheint es mir unerheblich, ob die "Publizistin und Aktivistin in den Bereichen Feminismus und Antirassismus mit ghanaischen Wurzeln" anno 2015 ein Manifest der ekelhaften BDS-Bewegung unterzeichnet und sich dabei verpflichtet hat, die Tilgung Israels aus der Wahrnehmung der Welt voranzutreiben. Ich glaube an Verjährung und bessere Einsicht. Selbst wenn ich diesfalls an beiden zarte Zweifel hege. Warum? Weil sich Frau Otoos 2021 erschienener Roman "Adas Raum" mit bösem Willen auch dahingehend lesen lässt, dass die mühsame Wohnungssuche einer Ghanaerin in Berlin anno 2019 mit der Zwangsprostitution einer jungen Polin im Konzentrationslager Dora-Mittelbau gegengerechnet wird. Trotzdem bleibe ich dabei, dass sich große Kunst innerhalb sehr weiter Grenzen fast alles erlauben darf.

Ich zweifle nur - und damit bin ich beim Andererseits - entschieden daran, es mit großer Kunst zu tun zu haben. Der Text "Herr Göttrupp setzt sich hin", mit dem Sharon Douda Otoo 2016 den Bachmann-Preis gewonnen hat, fällt jedenfalls nicht in die Kategorie, mag ihn die Jury auch als "cool" bewertet haben. Ich konnte in ihm nur das mit der Schablone an die Wand geklatschte Porträt eines reaktionären deutschen Rentners erblicken. 2020 eröffnete die Laureatin dann das Wettlesen mit einem verquälten Stänkervortrag, in dessen Verlauf sie dem afrikanischen Holocaust-Verharmloser Achille Mbebe vorsichtig die Ehre erklärte.

All das scheint mir weder im Sinne des Aufklärers Peter Weiss und seines dokumentarischen Auschwitz-Dramas "Die Ermittlung" noch auf der Höhe derer, die bisher in seinem Namen geehrt wurden, unter ihnen George Tabori, Elfriede Jelinek, Dimiter Gotscheff und Milo Rau. Vielmehr rächt sich jetzt der zusehends verhängnisvolle Umgang mit Kunst: Beurteilt wird nach Konjunktur, nicht nach Qualität. Die Verhältnisse müssen sich dabei nicht immer so bizarr darstellen wie im Fall der Aktivistin Amanda Gorman, die zu Bidens Amtseinführung ein Gedicht aufsagte, für das selbst in der gymnasialen Unterstufe maximal ein "Bemüht" abfiele. Die es damit aber auf das Titelblatt der Modezeitschrift "Vogue" geschafft hat, wo man sich immerhin nicht anmaßt, Literatur zu beurteilen.

Frau Otoos Problem ist der Wankelmut der Konjunktur und die Charakterlosigkeit ihrer Ritterschaft: Bis zum 7. Oktober war linker Antisemitismus noch eine schicke postkoloniale Position. Jetzt gerät er außer Kontrolle, und die Nämlichen, die Frau Otoo in Kenntnis ihres Schaffens eben noch ehren wollten, wenden sich mit Entsetzen von ihr ab, so erschrocken kann sie sich von der Vergangenheit gar nicht distanzieren. So etwas kann eine nicht überschießend schaffensfrohe Autorin in existenzbedrohendem Ausmaß Stipendien, Lesungen und Anschlusspreise kosten.

Wenn Sie nun einwenden, dass es sich um einen besonders unglücklichen Einzelverlauf handelt, so kann ich Ihnen nur bedingt zustimmen. Das Problem ist nämlich ein noch wesentlich größeres: die Außerkraftsetzung von Qualitätskriterien, die Sharon Douda Otoo erst dorthin getragen hat, von wo sie jetzt hoffentlich nicht ins Bodenlose fällt.

Es scheint, als gehe ein Aufatmen durch die Welt: das Aufatmen des Mittelmaßes, der Zweit- und der Drittklassigen. Die Wut über die Ungerechtigkeit der Genetik oder der Epigenetik, die den einen mit Talent überschütten und den anderen unbeteilt lassen, hat in der Korrektheitsbewegung endlich ihr Instrument gefunden.

Ich mische mich dabei gar nicht in die wöchentlichen Auseinandersetzungen zwischen teils zweifelhaften Pop-Größen und ihren Groupies ein. Möge derjenige, der sich am Ende eines ordentlichen Gerichtsverfahrens als Unhold bzw. Verleumder herausstellt, der verdienten Strafe zugeführt werden.

Aber soeben wurde aus dem Foyer des Stadttheaters von Aachen die Büste des dort ab 1934 amtierenden Dirigenten Herbert von Karajan entfernt. Eine Frau Elena Tzavara hat das veranlasst, die neue Intendantin, die mit der zwischenzeitlich ausreichend erforschten NS-Vergangenheit des 26-jährigen Anfängers "aufzuräumen" gedenkt. An Karajans Platz sollen Mozart oder der Dirigent Leo Blech rücken, aber ich meine, die Dame sollte die Finger von allen dreien lassen. Die sind schlicht eine andere Spielklasse.

Oder: Wissen Sie, wer Ottavio Dantone ist? Der neue Intendant der Innsbrucker Festwochen hat auf der Antrittspressekonferenz als zentrale Maßnahme die "Anpassung an die heutigen Gegebenheiten" benannt. Was das heißt? Er will Opern auf konsumierbare Länge zusammenstreichen. Sollten Sie einen Weg wissen, den Mann in die Vorstandsetage von TikTok zu protegieren: Ich helfe gern.

