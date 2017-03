Spitzentöne

Minister Drozda will abwarten, und das ist immerhin ein Fortschritt gegenüber der Causa Husslein: Die brillante Museumsdirektorin musste gehen, noch ehe zweifelhafte Vorwürfe aus dem Mitarbeiterkreis auch nur vorjudiziert waren. Jetzt hat es den designierten Staatsoperndirektor Bogdan Roščić getroffen: Er soll vor 29 Jahren in der Einleitung zu seiner Dissertation - also zusagen an den Fingernägeln des wissenschaftlichen Corpus - manipuliert haben, indem er wörtliche Zitate nicht ausgewiesen habe.

Nun lassen sich die Causae nicht vergleichen: Husslein wurden Vergehen im Amt unterstellt, die gerichtliche Folgen nach sich ziehen könnten. Dagegen gibt es in Österreich, anders als in Deutschland, keinen Straftatbestand, der die etwaige Erschleichung eines Titels beträfe. Und gäbe es ihn, wäre das Delikt verjährt. Das Faktum der Verjährung aber begründet sich, Juristen zufolge, auch in der Veränderung der gesellschaftlichen Befindlichkeiten.

Womit wir bei der inkriminierten Dissertation "Gesellschaftstheorie als kritische Theorie des Subjekts: zur Gesellschaftstheorie Th. W. Adornos" sind. Doktorvater am Wiener Philosophischen Institut war Kurt Rudolf Fischer, ein als Gast heimgekehrter Emigrant, der in den USA an bedeutenden Universitäten lehrte. Fischer war Anarchist und Altachtundsechziger und weigerte sich, auf Noten zu prüfen. Eine seiner subversiven Multiple-Choice-Fragen lautete: "Der Wiener Kreis entfaltete sich in welcher mitteleuropäischen Stadt? a) Düsseldorf b) Wien c) Bratislava." Der angeblich plagiierte Peter Decker wiederum (er war wie Roščić bis Redaktionsschluss nicht erreichbar), heute Chefredakteur der systemkritischen Publikation "Gegenstandpunkt", arbeitete seinerzeit mit Roščić in einer marxistischen Gruppe, in der akademische Gepflogenheiten hochrechenbar nicht prioritär behandelt wurden; so wenig wie bei Doktorvater Fischer. Dass die nunmehr aktiv gewordene Uni also wegen Zitierfehlern in der Einleitung auf Aberkennung des Doktorgrades entscheiden könnte, erscheint wenig glaubhaft.

Und dürfte auch keinen Einfluss auf Roščić' künftige Tätigkeiten haben. Der Spitzenmanager der wichtigsten Klassik-Labels wurde nämlich nicht an die Oper verpflichtet, weil er einen akademischen Grad trägt. Ein solcher wird in der Ausschreibung nicht gefordert, wohl aber Sachkenntnis und Innovationskraft. Mit letztgenannter Eigenschaft aber macht man sich wenige Freunde. Womit sich die Causen Husslein und Roščić doch wieder annähern: Beide haben sich Feinde gemacht. Die FPÖ protestiert gegen Roščić, Austropopper sind ihm böse, und Amtsinhaber Meyer hat seine Befürworter. Zuletzt mussten von der Oper Spraymanifeste gegen den "Jugo" entfernt werden. Das erinnert daran, dass der heute legendäre Operndirektor Holender bei seiner Ernennung übel beschimpft wurde.

Das vorgebliche Plagiat wiederum wurde von einem Mann entdeckt, der per Homepage seine Dienste anbietet. "Verdachtsfälle" können dort zwar gern auch anonym eingereicht werden, aber wesentlich prüft der Dozent auf Kosten der Auftraggeber, die offenbar auch andere Rechnungen zu begleichen haben. So las ich kürzlich die empörende Pressemeldung, in Christian Kerns Dissertation sei kein Plagiat gefunden worden - so, als habe beim Kanzler Überprüfungsbedarf bestanden. Der Auftraggeber des Untergriffs blieb unbekannt. Drozda aber sollte diesfalls gar nichts abwarten müssen: Die Sache ist für die Qualifikation eines Operndirektors schlicht ohne Belang.