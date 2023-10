Und immer wieder die leidigen Denunzianten

Im Frühjahr 1987 muss das gewesen sein. Der junge österreichische Maler Gottfried Helnwein hatte Beachtung gefunden und im Gefolge der daraufhin einsetzenden Neidfolklore die Heimat Richtung Burgbrohl bei Köln verlassen. Dort besuchte ich ihn beruflich, und bei dieser Gelegenheit sprachen wir erst- und letztmals über seine Zugehörigkeit zu Scientology. Viel gab es der wiederkehrenden Berichterstattung nicht zu entgegnen. Er hat der (zugelassenen) Vereinigung tatsächlich zeitweise angehört, wie 1999 auch das Oberlandgericht Frankfurt feststellte. Relevanter war, dass die Behörde seiner Klage wegen anhaltender Verletzung der Persönlichkeitsrechte stattgab.

Seither war Ruhe, und in der Tat geht es unter rechtsstaatlichen Verhältnissen niemanden etwas an, welchem Verein ein Bürger, der sich nichts zuschulden kommen lässt, angehört bzw. angehört hat.

Helnweins Ruhm vermehrte sich rasch, und obwohl er längst in Irland und Florida logiert, zieht ihn die alte Heimat wieder näher an sich. Der Nachlass geht in ein kürzlich erworbenes Schloss im Waldviertel, an ein Helnwein-Museum wird qualifiziert gedacht, die aufwühlenden Bildmanifeste gegen Gewalt an Kindern mahnen vom Stephansdom und vom Ringturm. Kein Cent ist da an den Künstler geflossen. Auch die Albertina, die ihm zum 75. Geburtstag eine Retrospektive ausrichtet, empfing Schenkungen im Millionenwert.

Zum Wiegenfest gratuliert nun auch der "Standard": mit Bezichtigungsprosa, Titel "Helnwein, der gefeierte Künstler, und sein lautes Schweigen zu Scientology". Dafür wurde ein für seine Helnwein-Obsession bekannter Sonderling beigezogen. Das nimmt wunder und rührt auch ein wenig. Denn tatsächlich ist die Geschichte derart zeitentrückt, als meldete sich aus einer Seniorenresidenz die Bürgerinitiative gegen Verunglimpfung der Bundeshauptstadt, formiert 1975 anlässlich der "Mundl"-Erstausstrahlung. Oder der Bauernbund nähme seine Ermittlungen gegen Turrinis "Alpensaga" wieder auf (ich bin deshalb 1976 aus der Kirche ausgetreten, weil das Verlassen des Bauernbunds mangels Zugehörigkeit keine Option war). Oder der selige Pornojäger Humer randalierte aus dem Waizenkirchener Gemeindefriedhof gegen den Sexualunterricht an Pflichtschulen.

Tatsächlich nähert sich das Interesse an dem Bericht der Nichtwahrnehmung. Aber wenn dort ein Geburtstagsempfang, den die Albertina vor fünf Jahren für ihren Künstler ausgerichtet hat, nach möglichen anwesenden Scientology-Mitgliedern durchkämmt wird, ist mir das nicht gleichgültig.

Vielmehr haben wir es mit einem Phänomen zu tun, das mich wieder und wieder beschäftigt: Denunziation ist mancherorts Standard, Kunst Nebensache geworden. In deutschen Feuilletons ist man dem Prinzip schon mehrfach verpflichtet, hierzulande hakt es noch mit der Umschulung vom Kulturjournalisten zum Freizeitstaatsanwalt.

Deshalb übte so gut wie jede österreichische Publikation Zurückhaltung, als 2019 das beschämende Wettweitwässern gegen Peter Handke ausgetragen wurde. Nur (die) eine Zeitung überschlug sich in literaturferner Kampfrhetorik. An deren Tiefstpunkt formierte sich ein grindiger Kameradschaftsbund ehemaliger Frontberichterstatter, als wären die letzten Tage der Menschheit wieder angebrochen und die der Qualitätspublizistik dazu.

Oder im Pandemie-Frühjahr 2021: Während andere Orchester verstummten, bahnten die Wiener Philharmoniker mit richtungweisenden Forschungsaufträgen der bedrängten Branche den Weg aus der Katastrophe. Unter Hochrisiko spielten sie weiter und wurden daher, eine Selbstverständlichkeit für ein dicht an dicht musizierendes Kollektiv, bei der Impfung vorgenommen. Die Maßnahme wurde von jeder mir bekannten Kulturredaktion akklamiert. Mit einer einzigen Ausnahme.

Oder als der gleichfalls allen seinen Standards entglittene "Spiegel" mit alten, unfundierten, mittlerweile für gegenstandslos erkannten Anschuldigungen dem Filmregisseur Ulrich Seidl an die Existenz wollte: Wer stänkerte da gegen die Einladung des "Skandalregisseurs" zu internationalen Festivals?

Klar, dass da auch einem krakeelenden "Blogger", von dem sich die komplette Branche zurückgezogen hat, sein hierorts letztes Forum für Lynchaufrufe gegen russische Künstler geöffnet wird. Das Gute ist, dass der Ungeist innerhalb einer engen Blase aus "Usern" und ihren Lieferanten verbleibt. Anna Netrebkos fünf Staatsopern-Auftritte sind überbucht, die Philharmoniker triumphieren unter Thielemann, der gegen korrektheitskretinöse Einsprüche soeben Chef in Berlin wurde. Und dass Helnwein den selbst aufgestellten Albertina-Rekord für Ausstellungen zeitgenössischer Künstler egalisieren wird, darf erhofft werden.

Diese Seite - die der Kunst - konsequent zu vertreten, ist die Chance des sich zusehends ins Orchideensegment entmaterialisierenden Kulturjournalismus. Und die prinzipiell geschätzten Kollegen sind zur Wiederansiedlung im gallischen Dorf herzlich aufgefordert.

