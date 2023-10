Der Buchpreis hat einmal den Richtigen erreicht

Ein famoser Autor, ein erstklassiges Buch, eine Empfehlung, wie sie bessergelaunt und nachdrücklicher nicht ausfallen könnte: Der in New Delhi geborene Tonio Schachinger, Sohn eines österreichischen Diplomaten und einer mexikanisch-ecuadorianischen Künstlerin, bringt uns - so viel Patriot darf man sein - aus Frankfurt den Deutschen Buchpreis mit. Er ist, so wird allseits im Ton der Anerkennung vermerkt, mit seinen 31 der erst dritte österreichische Preisträger nach Arno Geiger und Robert Menasse. Nun repräsentieren die drei in der Tat die Spitze des Preisbergs, der da von einer zwar häufig schlafwandelnden, aber deshalb um nichts trittsichereren Jury auf die Branche gehäuft wird. Christoph Ransmayr, Clemens Setz, Anna Baar oder Monika Helfer wären mir in der Vergangenheit eher eingefallen als Trendprofiteure wie der gewerbliche Handke-Bewässerer Sasa Stanisic und anderes aus dem Diversitätenfundus.

Heuer allerdings gibt es diesbezüglich nichts zu nörgeln. Der Roman "Echtzeitalter" ist wesentlich vertrackter, als er sich auf den ersten Blick darstellt. Solch ein infernalischer Witz, mit solch provokanter Selbstverständlichkeit des Wegs schlendernd! Hauptschauplatz ist erkennbar das Wiener Elite-Internat Theresianum seit den Zehnerjahren, die in allen ihren Abgründigkeiten penibel ausgemalt werden. Für den Knaben Till Kokorda liegt hier das Purgatorio im Dante'schen Sinn. Das Feuer der Läuterung hält der Professor Dolinar am Brennen, der aus bescheidenen Kärntner Verhältnissen zur gottähnlichen Bildungsinstanz von monströser Prinzipiengewissheit gereift ist.

Gleich denken da halbwegs belesene Kritiker an Torbergs Kurt Gerber und seinen Peiniger Artur Kupfer. Aber das ist nicht einmal das obere Zehntel der Wahrheit. Schachinger hat vielmehr einen Anti-Gerber entworfen und schlägt mit seiner Hilfe der literaturaffinen Leserschaft ihre Stereotype und Vorurteile um die Ohren. Tatsächlich reagierten rezensierende höhere Töchter, womöglich selbst Absolventinnen der Anstalt, auf die Nachricht vom Buchpreis verschnupft-verstopft bis schmallippig. Denn anders als Kupfer ist Dolinar nicht etwa der Mathematiker, sondern der Deutsch- und Französischprofessor, dessen pädagogischen Prinzipien man sich als Kulturmensch gern anschließt: Er liebt Belcanto-Opern, verweigert die lehrplanseitig erzwungene Marginalisierung des Literaturunterrichts und fährt diesbezüglich einen verfolgenswerten Kurs von Schiller und Kleist bis Innerhofer, Jandl und Bernhard.

Nur ein Problem besteht: Der Mann ist ein Arschloch, ein Herzensfaschist. Der Gute hingegen ist der warmherzige Mathematikprofessor, der Till auf dem Weg zu seiner Bestimmung zumindest nicht behindert: zum schockierend unzimperlichen Strategiespiel Age of Empires 2, in welchem der Knabe am Ende triumphale Meisterschaft erreicht.

Der zumindest sprachraumweit einzigartige literarische Reichtum im Land schlägt sich auch wieder stärker in den Spielplänen nieder. Das Theater am Werk, vormals Werk X, zeigt unter neuer Führung Palmetshofer und Barbi Markovic, im Rabenhof rückt man Handkes frühe "Publikumsbeschimpfung" in neue Zusammenhänge, Elfriede Jelinek ist fast überall. Die "Josefstadt" vertraut Lisa Wentz und Daniel Kehlmann, am Volkstheater hat man sich der Krawallprimadonna Lydia Haider versichert, und am sonst einschlägig unambitionierten Burgtheater bereitet Direktor Kusej mit Uraufführungsdatum Dezember womöglich gar einen späten Coup vor, nämlich Neues von Ferdinand Schmalz.

Das zweite Thema dieser Woche wurde gerade beim Namen genannt: Kay Voges empfiehlt sich 2025, also keineswegs zu früh, aus der Direktion des Volkstheaters. Die dort amtierende Stiftung sorgt sich nun im Auftrag der Kulturpolitik um die Nachfolge. Die europaweite Ausschreibung, so ist zu erfahren, soll in spätestens einem Monat auf dem Weg sein, neben einem Personalberatungsbüro soll sich auch eine Findungskommission nützlich machen. Dass man nicht zwingend "eine Frau" sucht, wird versichert. Doch stünde man einer solchen Entscheidung nicht feindselig gegenüber.

Zwingend hingegen muss die Person Führungserfahrung in einem Theaterbetrieb vorweisen, wobei es nicht genügt, etwa ein kleineres Sommerfestival pilotiert zu haben. Einem Greenhorn soll das seit Längerem schlimm zugerichtete Haus auch anderweitig nicht in die Hände fallen: Käme etwa eine Person nicht jünger als 45, aber auch nicht älter als 55 des Wegs, so brauche man sich für zehn Jahre um keinen Nachfolger zu bemühen.

Dass die Person schon einmal in Wien, idealfalls sogar im Haus gewesen sein sollte, wird nicht eigens verlangt. Ist diesmal aber auch kein Ausschließungsgrund wie zuletzt, als Voges den staunenden Außerirdischen aus den unendlichen Weiten der deutschen Provinz geben durfte.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: sichrovsky.heinz <AT> news.at