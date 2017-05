Spitzentöne

Reifere Mitbürger erinnern sich noch, wie das war: damals, als das Berliner Theatertreffen noch etwas war. Das Beste der deutschsprachigen Bühnenkunst wurde da elegant juriert und traf einander frühsommers zur vierzehntägigen Leistungsschau.

Wer eingeladen war, hatte etwas für die Biografie, und die Kulturpresse reiste von weit her nach Berlin. In diesen Tagen ist nun das 54. Theatertreffen zu Ende gegangen, doch die Aufmerksamkeit beschränkte sich auf teils erfreute, teils verwirrte Vorberichte: Erstmals seien klassische Stücke und Texte quasi ausgeladen. Ein Intendant erklärte stolz, statt "Holzbühnen und Kostümen" die "virtuelle Realität von Computerspielen und das Internet" zu untersuchen. Höhepunkt war eine Inszenierung der "Drei Schwestern", die Wert darauf legt, dass in ihr kein Wort von Tschechow fällt: das Experiment eines interessanten Regisseurs, aber als stilistisches Mantra ein Wahnsinn. Was ist geschehen? Einst leisteten sich die Zeitungen verehrte und gefürchtete Autoritäten wie Henrichs oder Stadelmaier, heute ist der hauptberuflich reisende Großkritiker eine in Abwicklung begriffene Budgetbeschwernis. Und so macht sich auch der eine oder andere Aufmerksamkeitsdefizitär mit Freizeitüberschuss auf den Weg durch die aktuell 63 zu besuchenden Städte, weiter und weiter weg vom Publikum.

