Spitzbergen: Arktische und abenteuerliche Inselgruppe

Jedes Jahr am 8. März wird groß gefeiert in Longyearbyen. Das ist der Tag, an dem nach monatelanger Dunkelheit zum ersten Mal wieder die Sonne hinter den Bergen zum Vorschein kommt.

Die Winter auf Spitzbergen sind lang und hart: durchgehende Dunkelheit, Kälte und eisige Winde. Dennoch leben rund 2.500 Menschen in Longyearbyen, der nördlichsten permanent bewohnten Siedlung der Welt. Es sind Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen, denn Ureinwohner gibt es hier keine.

Erst 1906 gründete der amerikanische Holzbauunternehmer John Munroe Longyear, nach dem Longyearbyen benannt ist, die erste Siedlung. Es war eine Bergbaudorf, da auf der arktischen Inselgruppe reiche Kohlevorkommen gefunden wurden.

Noch heute sind die Eingänge zu den einzelnen Kohlegruben auf den steilen Geröllhängen der Berge sichtbar, und die langsam verrottenden Holzpfähle der Seilbahnen, mit denen die Kohle zum Hafen transportiert wurden, verlaufen nach wie vor quer durch den Ort. Die meisten Gruben sind einsturzgefährdet und gesperrt. Einzig Grube drei ist für Touristen geöffnet, und in Grube sieben wird noch bis 2023 Kohle abgebaut.

Die meisten Menschen, die sich für ein Leben in Longyearbyen entscheiden, bleiben für einige Jahre und ziehen anschließend wieder zurück aufs Festland. Es sind viele Arktis-und Klimaforscher darunter, die am Universitätszentrum arbeiten, und Menschen, die im Tourismus oder in der Kohlemine tätig sind.