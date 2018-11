Der vielgelesene russische Politikblog Nesygar hat von geheimen österreichisch-russischen Konsultationen in den letzten drei Tagen geschrieben, die zu einer Bereinigung der "Situation" rund um mutmaßliche russische Spionage im Bundesheer geführt hätten. In Österreich selbst gab es dafür bis Dienstagabend keine Bestätigung.

"Es gab die Einigung, bilaterale Maßnahmen zur unverzüglichen Lösung der Situation zu setzen und in der Öffentlichkeit einen freundschaftlichen Zugang sowie Dialogbereitschaft zu demonstrieren", schrieben die anonymen Autoren des zumindest manchmal gut informierten Blogs, der über den Messaging-Dienst Telegram verbreitet wird und dessen Erfolg der allgemeinen politischen Intransparenz in Russland geschuldet ist

Zudem habe man sich entschieden, der internationalen Gemeinschaft ein diplomatisches Szenario zur Lösung zwischenstaatlicher Konflikte im Spionagebereich vorzuführen, erklärte Nesygar und machte gleichzeitig den Sekretär des russischen Sicherheitsrats Nikolaj Patruschew, den Chef der russischen Präsidentschaftskanzlei Anton Wajno sowie Russlands Senatspräsidentin Walentina Matwijenko für diesen Erfolg verantwortlich.

Spekulationen nicht kommentiert

Ob Nesygars Behauptungen stimmen, bleibt indes unklar. Im Bundeskanzleramt und in der Hofburg wollte man kein Kommentar zu derartigen Spekulationen abgeben. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte, dass ihm darüber nichts bekannt sei. "Für das Außenministerium kann ich derartige Konsultationen seit dem Telefonat zwischen Außenministerin Karin Kneissl und Außenminister Sergej Lawrow ausschließen", betonte ein Sprecher des Außenamts in Wien.

Seit diesem Telefonat vom Samstag, das die Beteiligten anschließend unterschiedlich dargestellt hatten, waren freilich sowohl in Moskau als in Wien Signale der Entspannung zu beobachten. Staatsnahe russische Fernsehsender, die für inhaltliche Zurufe aus dem Kreml empfänglich wären, berichteten am Sonntag vergleichsweise freundlich über Österreich und sahen eine US-dominierte Politik des Westens im Hintergrund des Spionagefalls.

Aber auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen forderte am Montag in der "ZiB 2" des ORF dazu auf, die Causa nicht zu dramatisieren. "Das wird unser Verhältnis zur russischen Regierung nicht auf Dauer ernsthaft trüben", sagte das Staatsoberhaupt.

Kurz verteidigt Vorgangsweise der Regierung

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verteidigt die Vorgangsweise der Bundesregierung betreffend den Spionagefall. Kritik, wonach man die Causa zu offensiv kommuniziert hätte, ließ er nicht gelten. Es gebe "sehr eindeutige Indizien" über den Ex-Offizier, dass dieser für Russland spioniert habe.

Grundsätzlich könne er als Regierungschef mit Kritik umgehen. Über den Vorwurf der zu intensiven Kommunikation in dem Thema habe er aber "bissl schmunzeln" müssen, meinte Kurz, denn: "Was wäre, wenn wir anders gehandelt hätten?" Zwar sei zu dem mutmaßlichen Spion in Österreich noch nichts bewiesen, man habe aber die Öffentlichkeit, Russland und die EU-Partnerländer informiert, "weil es sehr sehr eindeutige Indizien gibt". Beweise wurden sichergestellt und Zahlungen sind geflossen: "Die Sache ist jetzt bei der Justiz, das ist gut so." Über eine etwaige Verurteilung würden unabhängige Gerichte entscheiden. Seines Informationsstandes nach wird es zu einer Verurteilung kommen, so der Bundeskanzler.

Mit Russland pflege man gute Kontakte und daran werde sich auch nichts ändern. "Aber bei einem Spionageverdacht werden wir das klar kritisieren", betonte Kurz. Nun prüfe man, ob es sich um einen Einzeltäter oder ein Netzwerk gehandelt habe - wobei es für letzteres keine Indizien gebe.

Wenn Spionage stattfindet, egal von welchem Staat, werde man dagegen vorgehen. Kurz räumte ein, dass das Verhältnis der EU und Russland dadurch nicht besser wird. Auf die Frage, ob Österreich russische Diplomaten ausweist, erklärte der Kanzler, dass man gegenüber der russischen Seite klar reagiert habe und auch die europäischen Partner informiert habe. Österreichische Alleingänge werde es aber nicht geben.

Lettische Bedenken nach Panzerkauf in Österreich

In den vergangenen Tagen wurde in lettischen Medien spekuliert, ob jener Offizier, dessen Fall vergangene Woche an die Öffentlichkeit gebracht wurde, auch geheime Informationen über die im Herbst abgeschlossene Lieferung von 47 gebrauchten Panzerhaubitzen aus Österreich an die Russen übermittelt haben könnte. Aus dem Verteidigungsministerium in Riga hieß es, niemand im Ministerium oder in der lettischen Armee sei jemals mit dem betreffenden Offizier in Kontakt gestanden.

Die lettische Nachrichtenagentur LETA zitierte Ministeriumssprecher Kaspars Galkins außerdem mit den Worten: "Wir weisen auch Bedenken zurück, dass dabei Informationen über die lettische Nationalarmee in die Hände der Russen gelangt sein könnten." Das Geschäft mit Österreich habe keinerlei sicherheitsrelevante Informationen über die lettischen Streitkräfte umfasst.

Lettland und Österreich hatten im Frühjahr 2017 einen Vertrag über die Lieferung von 47 Stück selbstfahrender Panzerhaubitzen des Typs M109A5Oe abgeschlossen, die von Österreich nicht mehr gebraucht wurden. Der Vertrag wurde vom damaligen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) und seinem lettischen Amtskollegen Raimonds Bergmanis am Rande eines EU-Ratstreffens auf Malta unterzeichnet.

Erst vor rund einem Monat vermeldete die lettische Armee den Abschluss der Lieferungen. Das Geschäft beinhaltet auch die Einschulung lettischen Militärpersonals durch österreichische Bundesheer-Angehörige.