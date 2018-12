Sperre der Höhenstraße in Wien wegen Glatteis

Aufgrund von Glatteis durch gefrierenden Regen ist am Sonntag um etwa 19.30 Uhr die Höhenstraße in Wien-Döbling ab der Keylwerthgasse bis zur Landesgrenze gesperrt worden. Zunächst hatten die Busse der Wiener Linien den Dienst einstellen müssen, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Buslenker waren es auch, die Polizei und die verantwortliche MA 48 informierten. Da ein verstärkter Streudienst wegen der anhaltenden Glatteisbildung nicht zielführend gewesen sei, wurde eine Totalsperre über den gesamten Straßenzug verhängt. Diese bleibe nach Angaben der Polizei "bis auf weiteres" aufrecht. Laut Feuerwehr werde sie voraussichtlich bis Dienstag nötig sein.