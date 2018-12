Sperre der B26 im Bezirk Neunkirchen aufgehoben

Die Sperre der B26 im Bezirk Neunkirchen ist aufgehoben worden.

Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ) teilte am Montag via Facebook mit, dass die Straße seit 13.00 Uhr wieder befahrbar ist. Nach einem Felssturz am Samstag in Puchberg am Schneeberg war die Sperre unter anderem wegen Steinschlaggefahr erfolgt.