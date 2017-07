Was Sie gerne geben

Österreichs Wahlkämpfer lassen den Hut herumgehen. "Sei dabei", suggerieren sie, und Dabeisein heißt, fünfzig, hundert, fünfhundert oder noch mehr Euro für Poster, Plakate oder Veranstaltungen zu überweisen. Das ist nachvollziehbar, wenn es sich um eine neue Liste handelt, die aus begrüßenswertem politischem Engagement und Idealismus den Sprung in den Nationalrat versucht. Das mutet allerdings etwas seltsam an, wenn hinter dem Spendenaufruf etablierte Parteien stehen.

Die Austria Presse Agentur hat Anfang des Jahres nachgerechnet: Österreichs Parteien erhalten im Jahr 2017 auf Bundes- und Länderebene rund 209 Millionen Euro. Der Löwenanteil dieses Betrages geht laut Apa an ÖVP (rund 57 Millionen), SPÖ (55 Millionen) und FPÖ (43,6 Millionen). Gezahlt wird mit Steuergeld, umgerechnet 32,60 Euro pro Stimmbürger. Der Großteil dieser Summe entfällt auf klassische Parteienförderung, dazu kommen noch Zahlungen an Parlaments-und Landtagsklubs sowie Extraförderungen an politische Akademien und Bildungseinrichtungen der Parteien.

Demokratie kostet Geld und darf das auch. Parteien und demokratische Institutionen müssen ihrer Arbeit ohne offene oder womöglich versteckte Abhängigkeiten und Gefälligkeiten an große Geldgeber nachkommen können. Das muss uns funktionierende Politik wert sein.

Dennoch mutet es kurios an, wenn Politiker, die nach der Wahl unter anderem Doppelgleisigkeiten bei den Förderungen abschaffen wollen, sich vor der Wahl doppelt fördern lassen. Einmal vom Steuerzahler und einmal durch die privaten Mittel einiger freiwilliger Steuerzahler. Unter diesen sind mit großen Summen auch einflussreiche, finanzstarke Unternehmer, die damit natürlich auf jene Kandidaten setzen, die ihrer Weltanschauung am nächsten kommen. Spenden, die erkennbar mit der Erwartung einer politischen Gegenleistung verbunden sind, sind wenigstens gesetzlich verboten.

Kurios ist auch, wie sich Parteien trotz guter Förderlage für ihre Wahlkämpfe verschulden, ihren Wählerinnen und Wählern aber vor der Wahl erklären, wie sie, wenn sie dann endlich an den richtigen Schalthebeln sitzen, das Budget und den ganzen Staat sanieren wollen. Allzu überzeugt muss man von dieser Argumentation eigentlich nicht sein.

Immerhin kam bisher niemand auf die Idee, die Bürgerinnen und Bürger zur Sanierung von Budget und Wirtschaftsstandort um milde Gaben zu bitten. Wer will da mit fünfzig, hundert oder sogar fünfhundert Euro dabei sein? Vermutlich nicht viele. Denn mit Recht kann man erwarten, dass Politiker mit den ihnen anvertrauten Summen auskommen können -in Partei und Staatskassa.

