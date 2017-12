Der ORF berichtete am Montag über eine inoffizielle Ministerliste: Strache soll demnach das Heimatschutzministerium und das Verteidigungsressort bekommen - also ein Superministerium, zusätzlich zum Posten des Vizekanzlers. Weiters sollen laut Liste Nahostexpertin Karin Kneissl das Außenministerium und Norbert Hofer das Infrastrukturministerium übernehmen. Letzteres ist wahrscheinlich, da Hofer bereits selbst Interesse an dem Posten verkündet hat.

FPÖ und ÖVP haben allerdings dementiert, dass diese Liste echt sei beziehungsweise es überhaupt eine fixe Ministerliste gebe, wie der "Kurier" berichtete.