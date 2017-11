SPD-Politiker bringt Minderheitsregierung unter Merkel ins Gespräch

Die Suche nach einem Ausweg aus der Regierungskrise in Deutschland nach dem Platzen der Sondierungen für eine Jamaika-Koalition geht weiter. Am Nachmittag empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier SPD-Chef Martin Schulz. Die SPD solle bereit sein für Sondierungsgespräche, falls Kanzlerin Angela Merkel auf die Partei zukomme, sagt SPD-Europapolitiker Jo Leinen dem Deutschlandfunk.

Leinen erwartet nach dem Gespräch von Schulz mit Steinmeier "eine neue Lage." In der Europa-AG im EU-Parlament seien die Abgeordneten am Mittwochabend einmütig der Meinung gewesen, dass es Sondierungen und eine Bereitschaft zur Tolerierung einer Minderheitsregierung geben solle.

Schulz selbst lehnte es in der Früh nach einem Auftritt bei einer Protestkundgebung von Siemens-Mitarbeitern gegen den geplanten Stellenabbau im Konzern ab, seine Position vor dem Gespräch mit dem Bundespräsidenten zu erläutern.

SPD-Wirtschaftspolitiker Bernd Westphal äußerte Sympathie für eine Wiederauflage der Großen Koalition. "Ich glaube, dass wir eine Neubewertung brauchen jetzt nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen", sagte Westphal am Donnerstag am Rande eines gemeinsamen Auftritts mit Schulz mit Blick auf das bisherige Nein seiner Partei zu einer Regierungsbeteiligung. Auch Schulz sollte jetzt zu einer neuen Position kommen. Allerdings müsse ein Paket geschnürt werden, in dem die SPD auch sichtbar werde. "Aber ich glaube schon, wir sollten uns Gesprächen dazu nicht verschließen."

Westphal sagte weiter, die Große Koalition habe in der vergangenen Wahlperiode viele Fortschritte auch im Sinne der SPD erreicht. Der Duldung einer Minderheitsregierung könne er nichts abgewinnen. "Minderheitsregierung finde ich ein Experiment, dass nicht stabil genug ist."

Der SPD-Haushaltspolitiker Johannes Kahrs plädiert dafür, alle Optionen offen zu halten. "Man darf nichts ausschließen und am Ende geht es um Inhalte", sagt er dem Sender n-tv. Dies gelte auch für die personelle Aufstellung seiner Partei. Die SPD sei gut beraten, mit allen Varianten alle Konstellationen zu diskutieren.