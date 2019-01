Sie planen einen Urlaub? Eine frühe Hotelbuchung zahlt sich nicht immer aus und bei Flügen lohnt sich auch ein genauer Blick. Wir zeigen, wo Sie sparen können.

Frühbucher oder doch lieber Last-Minute? Bei der Reiseplanung kommt es auf den richtigen Buchungszeitpunkt an. checkfelix.com hat Millionen von Daten analysiert und verrät den besten Buchungszeitpunkt und die besten Reisetage zu den beliebtesten Reisezielen der Österreicher für 2019. Mit geschickter Planung lassen sich so bei Flügen und Hotels bis zu 62 Prozent sparen.

„Der richtige Buchungszeitpunkt ist für jede Reiseplanung ein entscheidender Faktor. So zeigt unsere aktuelle Analyse, dass Frühbucher sich nicht an jedem Reiseziel zwangsläufig den günstigsten Preis sichern", sagt John-Lee Saez, Regional Director bei checkfelix.

Last Minute

Kurzfristige Flugbuchungen zu europäischen Zielen zahlen sich nicht immer aus.

Österreicher, die es nach Paris oder Lissabon zieht, müssen mit ausreichender Vorlaufzeit planen: Flüge in die beiden Metropolen zeigen elf Monate vor Abflug das größte Sparpotenzial von bis zu 25 Prozent. Auch bei Flügen in ihr beliebtestes europäisches Reiseziel, London, können Herr und Frau Österreicher etwa elf Prozent sparen, wenn sie sich ihr Ticket bereits zehn Monate im Voraus sichern, anstatt kurzfristig zu buchen.

Wer einen spontanen Kurztrip in die italienische Hauptstadt plant, kann sich freuen, denn das größte Sparpotenzial (21 Prozent) für Flüge nach Rom sichert sich, wer nur einen Monat vor dem geplanten Abflugdatum bucht. Wer zur richtigen Zeit und mit zwei Monaten Vorlaufzeit Barcelona oder Berlin bucht, kann bis zu 24 Prozent sparen - oder 62 Prozent für Flüge und Hotels nach Palma de Mallorca.

Flug: Die besten Buchungs- und Reisezeiten zu den beliebtesten Europareisezielen der Österreicher

London

Bester Buchungszeitpunkt: 10 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 11%(im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Dienstag Abreise: Dienstag

Amsterdam

Bester Buchungszeitpunkt: 6 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 27% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Mittwoch Abreise: Dienstag

Palma de Mallorca

Bester Buchungszeitpunkt: 2 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 62% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Mittwoch Abreise: Donnerstag

Barcelona

Bester Buchungszeitpunkt: 2 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 6% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft:Dienstag Abreise: Mittwoch

Paris

Bester Buchungszeitpunkt: 11 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 19% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Mittwoch Abreise: Mittwoch

Hamburg

Bester Buchungszeitpunkt: 10 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 17% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Mittwoch Abreise: Dienstag

Lissabon

Bester Buchungszeitpunkt: 11 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 25% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Mittwoch Abreise: Mittwoch

Berlin

Bester Buchungszeitpunkt: 2 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 24% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Mittwoch Abreise: Dienstag

Rom

Bester Buchungszeitpunkt: 1 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 21% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Dienstag Abreise: Mittwoch

Dublin

Bester Buchungszeitpunkt: 10 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 10% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Samstag Abreise: Mittwoch

Flug: Die besten Buchungs- und Reisezeiten zu den beliebtesten Fernreisezielen der Österreicher

Bangkok

Bester Buchungszeitpunkt: 6 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 7%(im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Donnerstag Abreise: Mittwoch

New York

Bester Buchungszeitpunkt: 1 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 15% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Mittwoch Abreise: Montag

Los Angeles

Bester Buchungszeitpunkt: 1 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 33% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Mittwoch Abreise: Montag

Miami

Bester Buchungszeitpunkt: 9 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 17% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Sonntag Abreise: Montag

Dubai

Bester Buchungszeitpunkt: 11 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 20% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Mittwoch Abreise: Montag

Tokio

Bester Buchungszeitpunkt: 11 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 10% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Donnerstag Abreise: Mittwoch

Kapstadt

Bester Buchungszeitpunkt: 1 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 21% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Montag Abreise: Donnerstag

Marrakesch

Bester Buchungszeitpunkt: 11 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 34% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Sonntag Abreise: Donnerstag

Colombo

Bester Buchungszeitpunkt: 3 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 14% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Donnerstag Abreise: Freitag

Denpasar

Bester Buchungszeitpunkt: 6 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 10% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Beste Reisetage: Ankunft: Donnerstag Abreise: Sonntag

Unter der Woche zu fliegen ist meist günstiger als am Wochenende

Die Analyse von checkfelix zeigt: Wer bei der Wahl der Reisetage flexibel ist, kann beim Flugpreis enorm sparen. Allgemein sind Flüge, sei es auf der Mittel- oder Langstrecke, unter der Woche in der Regel wesentlich günstiger als an Wochenenden. Reisende innerhalb Europas sichern sich besonders günstige Tickets, wenn sie die An- und Abreisetage auf einen Dienstag oder Mittwoch legen. Auf der Langstrecke sind vor allem mittwochs und donnerstags Ersparnisse möglich.

Die besten Buchungszeiten zu den beliebtesten Hotelzielen der Österreicher

Ebenso wie bei Flügen können Österreichs Reisende deutlich sparen, wenn sie ihr Hotel zum richtigen Zeitpunkt buchen: Der Preisvergleich in den Lieblingsstädten der Österreicher zeigt, dass 3- bis 4-Sterne-Hotels um bis zu 48 Prozent günstiger gebucht werden können.

Hotel: Die besten Buchungs- und Reisezeiten zu den beliebtesten Europareisezielen der Österreicher

London

Bester Buchungszeitpunkt: 2 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 17% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Amsterdam

Bester Buchungszeitpunkt: 4 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 6% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Hamburg

Bester Buchungszeitpunkt: 3 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 12% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Berlin

Bester Buchungszeitpunkt: 1 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 15% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Poreč

Bester Buchungszeitpunkt: 11 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 29% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Paris

Bester Buchungszeitpunkt: 10 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 9% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Palma de Mallorca

Bester Buchungszeitpunkt: 9 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 13 % (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Barcelona

Bester Buchungszeitpunkt: 2 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 11% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Rom

Bester Buchungszeitpunkt: 1 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 23% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Istanbul

Bester Buchungszeitpunkt: 10 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 13% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Hotel: Die besten Buchungs- und Reisezeiten zu den beliebtesten Fernreisezielen der Österreicher

New York

Bester Buchungszeitpunkt: 5 Monate im Voraus

Sparpotenzial:11 %(im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Ko Samui

Bester Buchungszeitpunkt: 11 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 48% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Bangkok

Bester Buchungszeitpunkt: 1 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 10% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Las Vegas

Bester Buchungszeitpunkt: 6 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 19% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Los Angeles

Bester Buchungszeitpunkt: 1 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 13% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Miami

Bester Buchungszeitpunkt: 6 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 11% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Khao Lak

Bester Buchungszeitpunkt: 7 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 38% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Male

Bester Buchungszeitpunkt: 7 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 21% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Dubai

Bester Buchungszeitpunkt: 1 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 21% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

Tokio

Bester Buchungszeitpunkt: 1 Monate im Voraus

Sparpotenzial: 10% (im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt)

