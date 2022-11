Spannende Präsidentenwahl in Slowenien

Die Slowenen wählen am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Die liberale Rechtsanwältin Nataša Pirc Musar (54) geht als Favoritin in die Stichwahl gegen den konservativen Ex-Außenminister Anže Logar (46). Den Sieg hat die politische Quereinsteigerin noch nicht in der Tasche, deuten letzte Umfragen doch auf ein knappes Resultat hin. Pirc Musar wird von Regierungschef Robert Golob unterstützt, Logar ist ein Parteifreund des im April abgewählten Premiers Janez Janša.

Gesucht wird ein Nachfolger für Staatspräsident Borut Pahor, der nach zwei fünfjährigen Amtszeiten nicht noch einmal antreten durfte. Entscheidend für das Ergebnis am Sonntag dürfte die Wahlbeteiligung sein, die in der ersten Runde vor drei Wochen bei knapp 52 Prozent lag und in der Stichwahl traditionell noch niedriger ausfällt. Die Wahllokale sind von 07.00 bis 19.00 Uhr geöffnet, aussagekräftige Ergebnisse dürfte es zwei Stunden später geben.