Spanien schickte 55 Migranten nach Marokko zurück

Nur 24 Stunden nach dem Massenansturm Hunderter Migranten auf die spanische Nordafrika-Exklave Melilla hat Spanien 55 Afrikaner nach Marokko zurückgeschickt. Die Rücküberstellung der Migranten sei am Montag im Rahmen eines bilateralen Abkommens zwischen Spanien und Marokko erfolgt, teilte die Vertretung der Madrider Regierung in Melilla mit.

Beim jüngsten Massenansturm auf Melilla war ein Migrant am Sonntag nach einem Herzstillstand ums Leben gekommen. Mehr als 300 Afrikaner, vor allem junge Männer aus Ländern südlich der Sahara, hatten offiziellen Angaben zufolge von Marokko aus versucht, die rund sechs Meter hohen Grenzzäune zu überwinden. 209 von ihnen sei es gelungen, EU-Gebiet zu erreichen, hieß es am Montag. 140 hätten inzwischen einen Asylantrag gestellt, mehrere beim Ansturm verletzte Migranten seien zur Behandlung im Krankenhaus.

Erst am Samstag hatte der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska in Madrid seinen marokkanischen Amtskollegen Abdelouafi Laftit empfangen, um "vor allem über den Migrationsdruck" zu sprechen. Spanien und die EU wollen die Zusammenarbeit mit Marokko verbessern, um eine laut Innenministerium "legale und geordnete Einwanderung" sicherzustellen. Madrid und Marokko streben demnach eine "Kooperation auf Augenhöhe" an.

Die spanischen Exklaven in Nordafrika - Ceuta an der Meerenge von Gibraltar und das 250 Kilometer weiter östlich gelegene Melilla - werden von Marokko beansprucht. In der Nähe der beiden Gebiete warten Zehntausende Afrikaner vorwiegend aus Ländern südlich der Sahara auf eine Gelegenheit, in die EU zu gelangen.