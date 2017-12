Bernhard Weber hat sich mit "Regrets of the Past" einen Traum erfüllt: Er und seine Freunde haben eigenständig einen Star-Wars-Film auf die Beine gestellt. News hat sich mit dem Regisseur getroffen und über Disneys Masche, die bevorstehende Episode und Fan-Projekte zur Space Opera unterhalten.

Freuen Sie sich schon auf Episode 8?

Ich hab mich schon auf Episode 7 gefreut, auf 8 jetzt natürlich auch. Es ist nicht mehr das gleiche Gefühl des Neubeginns und man merkt auch, dass man ein bisschen abstumpft, weil Disney ja dauernd Inhalte nachschießt. Aber von mir aus kann Disney das noch groß vermarkten, ich freue mich über neue Star-Wars-Geschichten.

Stichwort „neu“: Episode 7 war ja streng genommen nur eine frei nacherzählte Episode 4…

Klar. Disney hat den Spagat geschafft, dass alte Fans mit neuer Oberfläche zufriedengestellt werden, aber dass das bewährte Grundrezept dahinter erhalten bleibt, um neues Publikum anzuziehen. Das funktioniert damals wie heute. Wozu also auch neu erfinden? In Episode 1 lassen sich genauso Parallelen zu 4 und 7 ziehen. Der Heranwachsende, der für Größeres bestimmt ist; die Raumstation, die am Ende explodiert.

Glauben Sie, dass Disney diese Analogie fortsetzen wird?

Also dass Episode 8 im Prinzip eine moderne Episode 5 wird?

Ich gehe stark davon aus. Episode 8 wird auf jeden Fall düsterer werden, das ist im Vorfeld schon zu hören gewesen. Man sieht in den bisherigen Trailern ja auch schon viele Parallelen zu Episode 5. Und es wird auch sicher wieder einen Aha-Effekt geben. Viele werden sich bei diesem Modell der „Neuauflage“ wieder aufregen, Disney wird aber nichts riskieren und bei dem bewährten Rezept bleiben.

Macht Disney alles richtig? Ist das nicht schon zuviel?

Disney schlachtet die Lizenz gnadenlos aus, das war absehbar. Man hätte schon einen Gang runterschalten können und es bei einer Trilogie belassen können, die alle zwei Jahre rauskommt. Aber die nächste Trilogie ist ja bereits angekündigt und weitere Spin-Offs folgen auch dazwischen. In den ersten Jahren werden die Kassen dementsprechend weiterklingeln, mit der Zeit besteht aber durchaus die Gefahr, dass die Leute abstumpfen und das Interesse verlieren.

Mehrere Regisseure für Star Wars, ist das eine gute Idee?

Man hat bei Episode 1-3 gesehen, was dabei rauskommt, wenn es ein Regisseur macht. Das ist nicht optimal, selbst wenn es George Lucas selbst ist (lacht) . Also ja, wenn die Auswahl stimmt und ein frischer Ansatz oder etwas Neues ins Universum geholt wird. Bei diesem Erscheinungstempo von neuen Filmen ginge es auch gar nicht anders, wenn man die Crew nicht aufreiben will.

© Pellicula/Bernhard Weber

Bleibt bei einem hohen Sättigungsgrad noch Luft für Fanfilme?

Fanfilme sind prinzipiell schon etwas ganz anderes, weil man sich doch mehr rausnehmen kann und nicht zwingend an den offiziellen Kanon gebunden ist. Star Wars wurde über Jahrzehnte von Fans am Leben erhalten, da hat man sich über jeden neuen Inhalt gefreut. Am Feedback zahlreicher Fans zu unserem Film merke ich jetzt noch, dass es eine hartgesottene Fanbase gibt, die nicht genug bekommen kann.

Da die nächste Trilogie in ganz eine andere Richtung gehen soll, glaube ich auch, wird Disney in Zukunft ganz viel Neues ins Spiel bringen und dem Universum mehr kreativen Freiraum geben. Neue Storys, neue Charaktere, neue Settings, neue Zeiten vielleicht – all das wird auch für den Fanfilm genügend neue Anknüpfpunkte bieten.

Was macht aus Ihrer Sicht einen guten Fanfilm aus?

Ganz klar die Story und die Charaktere. Die Technik ist in den letzten Jahren mittlerweile einheitlich gut. Die Zeiten, in denen Fanfilme wie ein Urlaubsvideo ausgesehen haben, sind mittlerweile vorbei. Was sich abhebt ist am Ende des Tages immer die gute Idee. Einer der ersten Fanfilme zu Star Wars, „Troops“, zeigt das perfekt auf. Komplett andere Perspektive, keine 08/15 Star Wars Geschichte.

Kennen Sie derzeit spannende Projekte zu Star Wars?

Es gibt eine Menge abseits der bekannten wie „Darth Maul: Apprentice“. Kollegen aus Deutschland machen gerade - beziehungsweise noch immer - „Descendants of Order 66“, der Film sieht echt top aus. Die Mannschaft hängt schon mehr als fünf Jahre an diesem Projekt, man sieht aber auch den Aufwand.

© Pellicula/Bernhard Weber

Sind Sie jetzt im Endeffekt zufrieden mit der finalen Version von Ihrem Film „Regrets of the Past“?

Absolut. In Anbetracht der Mittel, die uns zur Verfügung standen, also im Prinzip kaum Geld, aber 150 Freiwillige, bin ich extrem zufrieden.

Und das Feedback der anderen? Bekommen Sie noch Feedback?

Erst vor kurzem hat sich ein Fan aus Portugal über YouTube gemeldet und uns portugiesische Untertitel für den Film mitgeschickt. Mitterweile gibt es Regrets of the Past also nicht nur auf Deutsch und Englisch, sondern auch auf Spanisch, Japanisch und eben Portugiesisch. Wir bekommen oft zu hören, dass unsere Geschichte in den offiziellen Kanon aufgenommen werden sollte.

Wir waren auch beim größten Amateur-Filmclub Österreichs eingeladen, um unseren Film vorzustellen. Am Anfang dachte ich mir, dass das kein Heimspiel würde, weil der Altersschnitt doch deutlich über dem von Star-Wars-Fans gelegen ist. Am Ende entpuppte sich das Publikum aber als total begeistert von unserem Film. So viel positives Feedback ist in diesem Fall sehr cool, weil es eigentlich absolut nicht unsere Zielgruppe ist.

Von Disney selbst ist zur fertigen Version kein Feedback gekommen?

Leider gar nichts. Also einerseits gut, weil wir nicht verklagt worden sind (lacht) , andererseits natürlich schon ein wenig schade. Die Tatsache, dass wir nicht verklagt worden sind und der Film auf YouTube nicht gesperrt worden ist, ist Anerkennung genug.

Was war im Endeffekt die größte Herausforderung an dem Projekt?

Ich glaube, die Motivation der Crew aufrechtzuerhalten, generell die Crew auch zusammenzuhalten. Von Produktionsseite natürlich auch, das Ganze überhaupt nach Plan durchzuziehen, soweit es unsere Mittel ermöglicht haben. Es war schon auch anstrengend, es ist viel Freizeit draufgegangen. Aber es ist eine sehr schöne Geschichte daraus entstanden, der Aufwand hat sich also ausgezahlt.

© Pellicula/Bernhard Weber

Wie lange hat „Regrets of the Past“ von der ersten Idee bis zur Premiere gedauert?

Es waren im Endeffekt schon 4-5 Jahre. Im ersten Jahr haben wir viele Locations gescoutet, am Ende dann noch ungefähr ein Jahr lang Postproduktion, Vertonung und englische Version. Aber wir waren relativ zügig, im Endeffekt wurden wir nur von Episode 7 überholt, aber die hatten auch ein bisschen mehr Budget (lacht) .

Sie haben einmal gesagt, bei 2.000.000 Klicks auf YouTube würde es eine Fortsetzung geben. Davon ist „Regrets of the Past“ noch weit entfernt. Was jetzt?

Noch sind die meisten aus der Crew irgendwie froh, dass wir mal mit allem fertig sind. Wir scherzen aber schon immer ein bisschen herum, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wann wir mit Teil 2 beginnen.

Die Nachfrage wäre fanseitig auf alle Fälle da und wir haben auch schon im Kopf, wie es weitergehen könnte, aber es wird einfach noch ein bisschen dauern, bis ich vielleicht schon mehr verraten kann.

Woran arbeiten Sie derzeit?

Neben einem Kurzfilm arbeiten Maria Hinterkörner, die Drehbuchautorin von „Regrets of the Past“, und ich gerade an einer Serie. „Dunkelweiß“ spielt in der Gegenwart und soll eine sehr österreichische Serie werden, in der es um Märchen- und Sagengeschichte geht. Die versuchen wir gerade an den Mann zu bringen.

Bisher haben wir das Feedback traditioneller Anbieter bekommen, dass die Idee großartig aber das Format nicht passend sei. Jetzt hoffen wir auf einen Draht zu Netflix, da ist im Moment auch sehr viel Budget dahinter. Das wird früher oder später sowieso das klassische Fernsehen ablösen.

© Bernhard Weber

Zur Person: Bernhard Weber, geboren 1980 in Wien, entdeckte für sich schon früh die Leidenschaft zum Filmemachen. Nach seinem Schulabschluss studierte er an einem internationalem College „Digital Film Producing“ und arbeitete danach für den österreichischen Rundfunk (ORF). 2003 gründete er den Filmverein „Pellicula“ mit dem er in den folgenden Jahren einige Kurz- und Langfilme produzierte. Zurzeit ist er als Produktionsleiter für Kinowerbung in Österreich tätig.

Weiterführende Links:

"Regrets of the Past" in voller Länge auf YouTube

Interview mit Bernhard Weber vom 15.12.2015

Fanseite zu Descendants of Order 66

