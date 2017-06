Beim außerordentlichen Landesparteitag der SPÖ NÖ am Samstag in St. Pölten hat der neue Landesparteichef Franz Schnabl von Aufbruch und einer Zeitenwende gesprochen. Die "bleierne Zeit" der "politischen Atemnot" sei vorbei, spielte er auf die zu Ende gegangene Ära Pröll an. Er ist danach mit 98,8 Prozent zum neuen Landesparteivorsitzenden gewählt worden.

Abgegeben wurden 418 Stimmen. Der 58-Jährige folgt auf Matthias Stadler, der die Partei nach dem Abrutschen bei der Landtagswahl 2013 auf 21,6 Prozent übernommen hatte.

Schnabl dankte seinem Vorgänger, der einen "hervorragenden Job" gemacht und gleichzeitig als Bürgermeister die absolute Mehrheit in St. Pölten ausgebaut habe. Es folgte harsche Kritik an der 72 Jahre währenden "Dunkelkammer" und der jahrzehntelangen Landespolitik mit der Absoluten der Volkspartei: Abweichende Meinungen seien bestraft worden - etwa durch gestrichene Bedarfszuweisungen und Subventionen -, kritischen Journalisten sei gedroht worden. Die 1889 im Bundesland gegründete Sozialdemokratie sei die politische Alternative für die suchenden Menschen. "Es sind immer die Sozialdemokraten, die Fortschritt, Demokratie und Freiheit für das Land durchsetzen. Wir müssen das auch bei der nächsten Nationalratswahl und der Landtagswahl in Niederösterreich tun", so Schnabl.

© APA/Punz

In seiner Zeit als Polizist habe er gelernt, dass Gelegenheit Diebe mache. Steueroasen müssten daher genauso bekämpft werden wie Einbrecherbanden, betonte der Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2018, der in Raach am Hochgebirge im Bezirk Neunkirchen aufgewachsen ist. Es brauche mehr an Ressourcen in der Exekutive, die SPÖ fordere 2.500 Polizisten mehr für Österreich. Die von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) angekündigte 90 Millionen Euro-Investition in die digitale Zukunft sei "viel zu wenig". Es brauche eine leistungsfähige Infrastruktur.

Kritik an Einsparungen in Niederösterreich

Das Potenzial des Landes werde nicht ausgenutzt, meinte Schnabl. Niederösterreich stehe nicht schlecht da, in vielen Bereichen könnte aber vieles besser sein. Schnabl verwies auf die hohe Pro-Kopf-Verschuldung in NÖ und die nach Wien zweithöchste Kriminalitätsrate. Das sei Ergebnis einer "Landespolitik mit schwarzer Handschrift". Über 30.000 Beschäftigte würden weniger als 1.500 Euro im Monat verdienen, das sei "eine Schande". Schnabl kritisierte Einsparungen bei den Ärmsten und Pensionisten und sprach sich für die Abschaffung des Pflegeregresses aus. "Wir sind die Sicherheitspartei, weil Solidarität heißt Sicherheit."

© APA/Punz

Es gebe es im Land keinen Plan, leistbares Wohnen zu fördern, trat Schnabl u.a. für eine verpflichtende Quote an sozialem und gemeinnützigem Wohnraum bei der Umwidmung in Bauland ein. Mehr als 250.000 Niederösterreicher müssten täglich zur Arbeit auspendeln. In Zeiten des digitalen Wandels müsse durch entsprechende Infrastruktur die Chance genutzt werden, Arbeitsplätze im Land zu schaffen.

Name vor Partei dürfe nicht länger sein

Es dürfe nicht länger sein, dass die Landesregierung im Geheimen Förderungen beschließe, und dass bei Wahlen Name vor Partei gelte. Er kündigte eine "inhaltlich harte Auseinandersetzung in der Sache" im Wahlkampf an.

© APA/Punz

Für den 15. Oktober gelte es, die Menschen zu überzeugen, dass Christian Kern und die SPÖ die bessere Zukunft für Österreich seien als ein Weg Richtung Populismus. Die Nationalratswahl sei die Generalprobe für die Landtagswahl, erklärte der neue Frontmann der Landespartei kämpferisch. Für seine Rede erhielt er Standing Ovations.