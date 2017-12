Sophia Thomalla wirbt bereits seit einiger Zeit für die "Lottohelden". Die neue Kampagne sorgt jedoch für gehörige Aufregung, denn die 28-Jährige hängt dabei als Jesus am Kreuz. Wir haben nachgefragt, worum es eigentlich dabei geht.

Knapp bekleidet hängt Sophia Thomalla wie Jesus am Kreuz. Dazu der Slogan der "Lottohelden": "Weihnachten wird jetzt noch schöner." Sophia Thomalla teilte ein Bild des Shootings auf Instagram und verweist dabei auf einen Bericht der "Bild".

» Ich glaube an mich und ich glaube an Karma. «

Dort wird sie folgendermaßen zitiert: "Glauben ist für mich nichts, was nur erlaubt ist, wenn es den Stempel einer Religion trägt. Ich glaube an mich und ich glaube an Karma. An gutes und an schlechtes. Wenn man prinzipiell so eingestellt ist, dass man gut zu anderen Menschen ist, dann ist das mein Glaube." So weit, so gut. Doch was hat die Pose als ans Kreuz genagelter Jesus, die sich ja am Karfreitag vor Ostern abspielt, mit Weihnachten und vor allem mit Lotto zu tun?

Aufklärung darüber gibt die 28-Jährige nicht, meint aber gegenüber der "Bild", dass sie aus einer Familie, die aus dem Osten kommt, stammt und demnach die Kirche als Institution kein großes Thema für sie sei. "Ich respektiere aber jeden, der seine Form des Glaubens lebt", versichert das Model.

» Das ist nicht einmal Kunst. Nur geschmacklos und dumm. «

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken sieht die Sache naturgemäß nicht so entspannt wie Sophia Thomalla. "Das ist nicht einmal Kunst. Nur geschmacklos und dumm. Andere Künstler haben schon viel intelligenter mit diesem Tabubruch gearbeitet. Es ist erbärmlich, dass ein Unternehmen glaubt, nur durch Verletzung religiöser Gefühle werben zu können", wird Thomas Sternberg von der "Bild" zitiert.

Und noch immer wissen wir nicht, was genau die Werbung besagen soll. Wir haben daher bei Alain Midzic, dem Manager von Sophia Thomalla und Pressevertreter von "Lottohelden", nachgefragt. "Es geht uns vor allen Dingen darum, darauf hinzuweisen, dass 'El Gordo', die größte Lotterie der Welt, zum ersten Mal auch in Deutschland stattfindet", erklärt er gegenüber News.at. "Diese Lotterie ist zum Beispiel in Spanien jedes Jahr zu Weihnachten, dem größten Fest der Christenheit, DAS Ereignis. Mit christlichen Symbolen wird dort schon immer für 'den dicken Gewinn' geworben. Ganze Ortschaften und Städte beteiligen sich, ja pilgern zu den Lotterie Buden", so Midzic weiter.

» Wir wollten mit einem provokanten Motiv aus dem christlichen Bereich auf die Lotterie hinweisen «

Was in Spanien alltäglich ist, regt in Deutschland - und auch in Österreich - auf. Doch das war durchaus gewollt. "Wir wollten in Deutschland den Leuten auch diese Möglichkeit geben und auch mit einem provokanten Motiv aus dem christlichen Bereich darauf hinweisen", meint Midzic. "Wir glauben, das ist ganz gut aufgegangen", schließt er. Das glauben wir auch.

