Einen von Muskeln nur so strotzenden Körper hat Sophia Thiel (23) schon seit Jahren. Trotzdem: In den vergangenen Wochen legt die Fitness-YouTuberin noch mal eine Schippe drauf. Sie scheint inzwischen beinahe nur noch aus stahlharten Muckis zu bestehen. Aber wie kommt die Sportlerin eigentlich zu ihrem so extrem durchtrainierten Körper? Das hat sie jetzt im Interview mit dem Online-Portal Bunte.de verraten!