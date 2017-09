Kleiner, dicker Superstar von Sony

Will man sich heutzutage ein neues Highend-Smartphone zulegen, bleibt die Wahl des Formfaktors meist auf der Strecke. Die Geräte fallen allesamt groß aus. Oder extragroß. Muss aber nicht mehr sein: Sony packt mit dem Xperia XZ1 Compact nach langer Zeit wieder Spitzentechnik unter kleine Haube.

Konsequenter als bei der Typenbezeichnung seiner Smartphones war Sony bei der Umsetzung des XZ1 Compact: Das Gerät ist in allen technisch relevanten Belangen ein Abbild des großen Bruders XZ1. Der schnellste Prozessor für Android-Geräte? An Bord. Arbeitsspeicher? Identisch. Kamera? Identisch. Wasserdichtes Gehäuse? Natürlich. Selbst die Akkugröße unterscheidet sich nicht vom XZ1.

© Sony Mobile Sony Xperia XZ1 Compact: Klein, schwarz...

Unterschiede gibt es dennoch: Relevant sind sie beim Display. Das Compact hat nur eine Auflösung von 1.280 x 720 Bildpunkten, während das XZ1 über einen Full-HD-Bildschirm verfügt. Dass der Bildschirm geringer auflöst, fällt aufgrund der geringeren Bildschirmdiagonale kaum ins Gewicht. Die geringe Auflösung hat sogar den Vorteil, dass der gleich starke Akku länger durchhält. Bis zu zwei Tage ohne Aufladen sind kein Problem, um genau zu sein.

Stichwort Laden: Grundsätzlich beherrscht das XZ1 Compact das schnelle Laden des Akkus über einen USB-C-Anschluss, allerdings nicht mit dem Netzteil im Lieferumfang. Schnelles Laden kostet also extra. Für ein Smartphone, das derzeit sowieso schon 600 Euro kostet, ein schlechter Witz.

Dicke Überraschung

Mit geballter Ladung zu schrumpfen hat natürlich seinen Preis: Das XZ1 Compact ist deutlich dicker (tiefer) als man es heutzutage von Smartphones gewohnt ist. Dennoch liegt das Gerät keineswegs unangenehm in Händen.

© Sony Mobile ...und dick.

Sony muss sich dennoch den Vorwurf gefallen lassen, seit Jahren am selben Design festzukleben. Viele Hersteller bieten bereits Modelle mit nahezu randlosen Displays an, bei Sony zieren immer noch fette Balken die Geräte. So zeitlos ist das Design dann doch nicht mehr. Auch wenn man in der Preisklasse 500 Euro Plus mehr als verstärkten Kunststoff erwartet, ist das Gerät hervorragend verarbeitet und vermittelt einen hochwertigen Eindruck

Bärenstarkes Keksi

Als eines der ersten Geräte überhaupt läuft das XZ1 Compact mit Android 8 (auch bekannt als "Oreo"), dem neuesten Betriebssystem von Google. Sony nutzt wieder eine Version, die sehr nah an der Grundversion ist, was erneut für schnelle (Sicherheits-)Updates des Systems sorgen dürfte.

© News/Brandtner

Da das XZ1 Compact über den derzeit stärksten Prozessor für Android und ausreichend Arbeitsspeicher verfügt, rast er durch alle Benchmarks wie AnTuTu, GFXBench oder Geekbench und zieht an vielen Smartphones auf dem Markt vorbei. Im Test erreicht das XZ1 Compact bei AnTuTu (6.2.8) beispielsweise 151.870 Punkte und katapultiert sich damit in die Top 15 der schnellsten Geräte am Markt. Dementsprechend stemmt das Gerät auch alle Anwendungsbereiche im Alltag flüssig und ohne Probleme.

Und jetzt alle: Say cheeeeese!

Bei den Kamerafunktioen hat das Smartphone ein paar Neuerungen zu bieten: Die coolste davon ist zweifelsohne die Funktion, Selfies mit der Frontkamera im Superweitwinkel schießen zu können. Da ist das nächste Familienfoto kein Problem mehr, selbst wenn alle Onkel und Tanten mit drauf sein sollen.

Beeindruckend einfach funktioniert der 3D-Creator: Damit lassen sich Porträts und Objekte einscannen und mit entsprechenden Geräten auch dreidimensional ausdrucken. Oder in digitaler Form - etwa als Avatar - nutzen. Der Gebrauch im Alltag kann derzeit eher als witzige Spielerei betrachtet werden. Spielerei ist auch die Superzeitlupenfunktion, die vom XZ Premium übernommen worden ist und wenig Sinn erkennen lässt, dafür aber hohen Speicherverbrauch.

© Sony Mobile Verspielte Funktionen: Superzeitlupe und 3D Creator

Die Fotoqualität der Hauptkamera unterm Strich überzeugt jedenfalls mit schönem Kontrast und hoher Dynamik. Einschränkungen gibts es nur bei schwachen Lichtverhältnissen. Man kann dann zwar noch erkennen, was man fotografieren wollte, sichtbares Bildrauschen verhindert aber wirklich schöne Fotografien.

Fazit

Sony hat es mit dem XZ1 Compact geschafft, der Compact-Serie wieder zu jener Stärke zu verhelfen, für die sie ursprünglich bekannt und beliebt war. Ein stärkeres Smartphone in dieser Größe gibt es derzeit nicht. Hier treffen Spitzentechnik und smarter Formfaktor aufeinander, ohne einander im Weg zu stehen. Ist das leicht veraltete aber griffige Design noch durchaus in Kauf zu nehmen, ist somit allein der stolze Preis von rund 600 Euro wirklich ein Manko.

© Sony Mobile Auch in White Silver, Horizon Blue und Twilight Pink erhältlich