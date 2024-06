Sony Music erhält wohl Zuschlag für Queen-Katalog

Dass der Musikkatalog der britischen Kultband Queen zum Verkauf steht, ist schon seit einiger Zeit bekannt. Nun soll laut dem Branchenblatt "Variety", das sich auf das Onlinemagazin "Hits Daily Double" bezieht, Sony Music den Zuschlag erhalten haben. Der Musikriese soll dafür eine stolze Milliarde Pfund (1,18 Mrd. Euro) auf den Tisch blättert. Ein Bestätigung liegt noch nicht vor.

Der Megadeal soll nahezu alles umfassen, also von Aufnahmen über Verlagsrechte bis hin zum Merchandising. Ausgenommen seien die Rechte für den nordamerikanischen Raum, da Queen diese bereits an Konkurrent Disney verkauft habe. Und auch die Einnahmen aus den Livetätigkeiten der verbliebenen Bandmitglieder Brian May und Roger Taylor seien nicht Bestandteil der Vereinbarung.

Der Queen-Katalog ist zu den lukrativsten des Genres zu zählen - Hits wie "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust", "Radio Ga Ga" sowie die mittlerweile global gültigen Hymnen "We Will Rock You" und "We Are the Champions" werden auch nach bald 50 Jahren ihres Entstehens auf und ab gespielt. Queen folgen mit ihrem Verkauf, der wohl der bis dato teuerste ist, Kollegen wir Bruce Springsteen, Rod Stewart und Bob Dylan nach.