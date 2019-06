Welches Sonnenschutzmittel ist das beste? Gemeinsam mit der Stiftung Warentest hat der Verein für Konsumenteninformation 16 Produkte unter die Lupe genommen. Einmal mehr hat sich eines der billigsten als eines der qualitativ hochwertigsten erwiesen.

Insgesamt 16 Produkte wurden getestet. Darunter Mittel mit Lichtschutzfaktor 30 und sechs mit Lichtschutzfaktor 50 oder 50+. Als Testsieger ging die dm-Eigenmarke Sundance Sonnenmilch* (LSF 30) hervor, die mit 1,73 Euro/100 Milliliter gleichzeitig auch das günstigste Produkt ist. Ebenfalls mit einem "sehr gut" ausgezeichnet wurden der Sonnenspray Sensitiv* von Jean & Len Philosophie (LSF 50) und die Lavozon Sonnenmilch von Müller (LSF 50), die mit 5,18 bzw. 1,98 Euro/100 Milliliter zu Buche schlagen.

Diese Produkte sind "nicht zufriedenstellend"

Das Schlusslicht im Test bilden zwei jener Produkte, die im mittleren bis höheren Preissegment angesiedelt sind. Dabei handelt es sich um The Ritual of Karma Sun Protection Milky Spray von Rituals (9,25 Euro/100 Milliliter) und um die Sun Sonnencreme von Speick (10,39 Euro/100 Milliliter). Beide erhielten das Testurteil "nicht zufriedenstellend", da sie, was den Schutz betrifft, nicht halten konnten, was sie versprechen. Letztere enthält zudem den umstrittenen Duftstoff Lilial. Er steht im Verdacht, das menschliche Erbgut zu verändern und die Fortpflanzungsfähigkeit zu beeinträchtigen.

Das ist das teuerste Sonnenschutzmittel

Als das mit Abstand teuerste Produkt geht die Expert Sun Aging Protection Lotion* von Shiseido (LSF 30) hervor. Hier kosten 100 Milliliter 24,99 Euro. Immerhin konnte sich dieses Produkt einen Platz in der Kategorie "gut" sichern. Allerdings enthält es den UV-Filter Ethylhexyl Methoxycinnamate. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Stoff die Aktivität von Hormonen beeinflusst und wichtige Entwicklungsprozesse stört. Besagter UV-Filter findet sich auch in der Sun Sensitive Delicate Softening Milk von Lancaster (LSF 30).

Diese Cremen halten, was sie versprechen

Für 3 Euro/100 Milliliter erfüllt der Ombia Sun Ultra Sensitive Sonnenspray von Hofer (LSF 50) nicht nur seinen Zweck als Sonnenschutzmittel, er versorgt die Haut auch mit ausreichend Feuchtigkeit. Von den Testern erhielt er die Note "gut". Diese bekamen übrigens auch die Sun Schutz & Pflege Sonnenmilch* von Nivea (LSF 30), Ambre Solaire UV Water* von Garnier (LSF 30) und das Produkt Beach Protect Feuchtigkeitsspendendes Sonnenspray von Vichy.

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.