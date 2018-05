Bald fällt der Startschuss für den 63. Eurovision Song Contest, der heuer in Portugals Hauptstadt Lissabon stattfindet. Am 8. und 10. Mai sind die beiden Halbfinali, am 12. Mai steigt das große Finale. Verfolgen Sie hier alle Ereignisse rund um den ESC sowie alle News zum österreichischen Kandidaten Cesar Sampson im Live-Ticker.

Mittwoch, 2. Mai 2018

Laut Statistik müsste heuer eine Frau gewinnen

43 Nationen treten beim 63. Eurovision Song Contest in Lissabon gegeneinander an. Und wieder wird vor allem von Charisma und musikalischer Qualität abhängen, welcher Song Jury und Publikum begeistert. Dennoch gibt es einige statistische Faktoren, die sich in den vergangenen 62 Ausgaben als Erfolgsgaranten herauskristallisiert haben - nicht zuletzt das Geschlecht.

36 weibliche Sieger

Ein Blick auf die Sieger der vergangenen Bewerbe zeigt, dass man tendenziell im Vorteil ist, wenn man solo antritt und eine Frau ist: Mit 36 an der Zahl stellen die weiblichen Teilnehmer die klare Mehrheit der insgesamt 65 Sieger aus (1969 gab es gleich vier davon). Die beiden Transkünstlerinnen Dana International und Conchita Wurst wurden hier noch gar nicht mitgezählt, aber auch so ist die Bilanz eindeutig.



© APA/Hirsch

Nur 17 Mal konnte eine Band den Sieg holen, nur zehn Mal hatte ein Mann am Ende das Siegerlächeln im Gesicht. Allerdings holen die Männer klar auf, fallen doch in die vergangen zehn Jahre gleich die Siege von vier Herren: Dima Bilan aus Russland (2008), Alexander Rybak aus Norwegen (2009), Mans Zelmerlöw aus Schweden (2015) und zuletzt Salvador Sobral (2017). Aus der Sicht heraus muss sich Österreichs heuriger Kandidat Cesar Sampson keine Sorgen machen.

Überhaupt zeigt sich das Feld der Teilnehmer bei der Ausgabe 2018 ohnedies ausgeglichen wie selten: 14 Duos oder Bands stehen 14 männlichen Solokünstlern und 15 weiblichen Teilnehmern gegenüber. Am ehesten müssen sich da die Formationen mit mehreren Künstlern Sorgen machen, gewann das letzte Duo mit Ell & Nikki aus Aserbaidschan doch 2011 beim Bewerb. Und mit den Schockrockern Lordi aus Finnland 2006 liegt der letzte Sieg einer Band sogar noch weiter zurück.

Sampson entdeckt Lissabon

Nach dem ersten Probentag mit anschließendem Interviewmarathon stand für Cesár Sampson ein Spaziergang durch die portugiesische Hauptstadt auf dem Programm. Vom Torre de Belém ging es über den Praça do Comércio weiter durch die Baixa Pombalina, das Herz der Stadt, vorbei an Sehenswürdigkeiten wie dem Elevador de Santa Justa und malerischen Plätzen wie dem Praça da Figueira.

© ORF/Roman Zach-Kiesling

Cesár Sampson: „Lissabon ist eine sehr alte Stadt voller unterschiedlicher Einflüsse. Man hat das Gefühl, dass es hier sehr viele Geheimnisse zu entdecken gibt. Und die Lage an diesem riesigen Fluss ist auch etwas ganz Besonderes.“ Und über seine persönliche Beziehung zur Stadt: „Ich habe mit 17 Jahren hier ein Konzert gegeben und wurde vom Publikum sehr warmherzig aufgenommen – das hat mich für immer geprägt.“

Cesar Sampson stellt sich vor

Die Veranstalter des Eurovision Song Contest präsentierten nun ein Profilvideo des österreichischen Kandidaten Cesar Sampson. Darin erzählt der Sänger, ohne was er nicht leben kann, worauf er sich am meisten freut, was die liebste Textzeile seines Song ist und was er zuletzt macht, bevor er die Bühne betritt:

Sampsons erste Probe in Lissabon

© Andres Putting

„Wir schauen uns jetzt alle einzelnen Zutaten der Performance ganz genau an, bevor wir sie final zu einem großen Ganzen zusammenfügen.“ Bereits am Montag stand er zum ersten Mal auf der Song-Contest-Bühne in der Altice Arena in Lissabon: Cesár Sampson performte seinen Song „Nobody but You“ dreimal im Rahmen der ersten Probe. Danach wurde die TV-Umsetzung der Bühnenperformance der österreichischen Delegation im sogenannten Viewing-Room präsentiert, wo auch die Möglichkeit bestand, Änderungswünsche zu deponieren. ORF-Delegationsleiter Stefan Zechner: „Ich bin schon sehr zufrieden mit der Umsetzung unseres Bühnenkonzepts. Es gibt noch einige Details, die wir anpassen möchten, aber ich bin mir sicher, dass das bis zur zweiten Probe am Donnerstag alles gut funktionieren wird.“

Cesár, der seine Performance auf einem Podest in 3,5 Metern Höhe über der Bühne beginnt, mit einem Augenzwinkern: „Ich habe mit Sicherheit die beste Aussicht in der Halle – sozusagen das Golden Ticket!“ Unterstützt wird Cesár Sampson auf der ESC-Bühne von fünf Backgroundsängern: Sandra Kurzweil, Rachelle Jeanty, Sunay Balkan, Ricardo Soler da Costa und Francisco Pereira.

© Thomas Hanses

Song-Contest-Chef Jon Ola Sand ließ sich Cesár Sampsons erste Performance nicht entgehen: „Österreichs Probe ist sehr gut abgelaufen. Ihr habt einen sehr starken Künstler mit einer ausgezeichneten Stimme und einer tollen Bühnenpräsenz. Die Performance auf dem Podest ist einfach spektakulär.“

© Thomas Hanses

So wird der Sieger gewählt

Der Eurovision Song Contest ist eine dynamische Angelegenheit - und so haben sich seit der ersten Ausgabe 1956 die Regeln immer wieder geändert. Mal fielen die Reformen gewaltig aus, mal blieb es beim Reförmchen. Hier die Regeln:

- Der Wettbewerbssong darf nicht länger als drei Minuten sein. Politische Botschaften etwa auf T-Shirts oder Bannern, per Handzeichen oder verbal sind verboten . Es dürfen maximal sechs Menschen , aber keine Tiere auf der Bühne stehen. Der Interpret muss am Tag des Halbfinales zumindest 16 Jahre alt sein und darf die Sprache des Vortrags frei wählen.

So weit, so klar. Etwas komplexer ist der potenzielle Weg, wie der Gewinner oder die Gewinnerin des Musikwettbewerbs gekrönt wird.

- Einen garantierten Startplatz im Finale haben grundsätzlich immer die Vertreter der größten Geldgeber der European Broadcasting Union (EBU) und der Titelverteidiger. 2018 bildet sich dieser erlauchte Kreis aus folgenden sechs Ländern: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien als "Big Five" sowie Portugal als Titelverteidiger und Gastgeber.

- Die "Big Five"-Länder und Gastgeber Portugal werden heuer bereits zum dritten Mal ihren Song in jenen Halbfinalen präsentieren, in denen die Länder auch stimmberechtigt sind. Vorqualifiziert bleiben die sechs Nationen fürs Finale aber dennoch.

- In den zwei Halbfinalen werden je zehn Finaltickets vergeben. Insgesamt matchen sich im Finale also 26 Nummern um Europas Sangeskrone.

- Alle 43 Länder, die beim heurigen Lissabonner ESC teilnehmen, sind beim Finale stimmberechtigt - auch jene, die bereits in den Halbfinalen ausgeschieden sind.

- Die Wertung eines Landes setzt sich aus dem Votum des Publikums via Anruf, App oder SMS sowie dem Votum einer fünfköpfigen Expertenjury zusammen. Derzeit werden die beiden Teilergebnisse im Verhältnis 50:50 gewichtet. Die besten zehn Titel werden mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 und 12 Punkten bewertet.

© APA/Hirsch

- Die Punkte der Jurys und der Zuschauerabstimmung werden dabei nicht pro Land kombiniert, sondern einzeln gewertet. Konkret vergibt damit jedes Land also zweimal 12 Punkte . Zunächst stellen die Ländersprecher in gewohnter Manier am Finalabend nur die 12 Punkte der Jurywertung vor, während die Punkte 1 bis 8 sowie 10 eingeblendet werden. Dann werden die Platzierungen des Publikumsvotings für die Plätze 26 bis Platz 11 in ihrer Gesamtheit addiert. Die restlichen Punkte werden dann von den Moderatorinnen nach dramaturgischen Gesichtspunkten vorgetragen. Dieses System soll den Gewinner möglichst lange offen halten - und die Spannung steigern, sollten die Zuschauer das Prozedere verstehen.

- Sollte es trotz allen mathematischen Bemühungen am Ende einen Gleichstand zwischen zwei Ländern geben, gewinnt jenes Land, das vom Publikum höher bewertet wurde. Das Zuschauervotum hat in diesem Fall also Vorrang. Sollte auch die Zahl der Zuschauerstimmen für die beiden Songs genau gleich sein, liegt jener Song vorne, der aus mehr Ländern Publikumsstimmen bekommen hat. Sollte auch diese Zahl gleich sein, obsiegt jenes Land, das öfter 12 Punkte bekommen hat. Wenn auch dies keinen Sieger ermittelt, wird diese Regelung bis hinunter zu 1 Punkt fortgeführt. Und sollte der mathematisch unwahrscheinliche Fall eintreten, dass sich auch bis zu Punkt 1 für beide Länder ein Gleichstand ergibt, wird das Land zur Siegernation gekürt, das die frühere Startnummer im Finale hatte. Zumindest in diesem Fall ist eine niedrige Startnummer also von Vorteil.

Alle Songs im Schnelldurchlauf

Den ESC vorhören auf der Doppel-CD

Wer sich auf den Song Contest vorbereiten will, für den hat Universal Music auch heuer wieder die Doppel-CD im Talon, die alle Teilnehmer der heurigen Ausgabe vereint.

Die Doppel-CD ist stilistisch gewohnt lakonisch designt: Im freundlichen Hellblau lacht einem unter einer Muschel das heurige Motto "All Aboard!" entgegen. Mehr als den Titel und ein kleines Foto des jeweiligen Kandidaten beinhaltet das Booklet dann auch im Inneren nicht. Einzig für ein paar medienpolitische Grußworte von Jon Ola Sand, dem ESC-Chef der European Broadcasting Union, ist Platz: "Die Welt der öffentlich-rechtlichen Medienhäuser sieht sich heutzutage vielen Herausforderungen gegenüber. Und doch stellt der Eurovision Song Contest ein leuchtendes Beispiel für eine internationale TV-Produktion auf Weltklasseniveau dar."

Die Reihenfolge

Für Nicht-ESC-Kenner bleibt auch heuer wieder die große Frage, weshalb bei der alphabetischen Reihung der 43 Beiträge Weißrussland neben Bulgarien oder Tschechien neben Deutschland steht. Die Antwort: Es geht nach den internationalen Länderakronymen. Der Vorteil für den Hörer ist dank dieses Systems die Chance auf ein "Blindhören" - als das durch Vorwissen und -urteil unbeeinflusste Raten, aus welchem Land welche Nummer stammt.

Bereits zum zweiten Mal infolge auf die ESC-CD geschafft hat es dabei Russlands Kandidatin Julia Samoylova. So fand sich die seit ihrer Kindheit im Rollstuhl sitzende Sängerin im Vorjahr bereits mit "Flame is Burning" unter den auf CD gepressten Nummern - obgleich die Ukraine ihr die Teilnahme am größten Musikbewerb der Welt verwehrt hatte, da sie einst über das russische Festland auf die besetzte Halbinsel Kiew für einen Auftritt gereist war, was nach ukrainischen Gesetzen ein Einreiseverbot zur Folge hatte. Nun ist Samoylova mit "I Won't Breaking" im Rennen.

"All Aboard!" in Lissabon



Der Song Contest findet heuer in Lissabon statt - das erste Mal in der Geschichte des Wettbewerbs. Schließlich hatte das Land an der Südwestspitze Europas trotz 49 Teilnahmen seit 1964 den ESC noch nie gewonnen, bis Salvador Sobral mit "Amar pelos dois" im Vorjahr in Kiew triumphierte.

Nun wird das musikalische Megaevent also in der Hafenstadt Lissabon über die Bühne gehen. Am 8. und 10. Mai sind in der am Meer gelegenen Altice Arena die beiden Halbfinals angesetzt, wo am 12. Mai dann auch das große Finale stattfinden wird. Bei Konzerten bietet diese größte Mehrzweckhalle des Landes bis zu 20.000 Menschen Platz.

Österreich im ersten Halbfinale

Insgesamt 43 Länder sind heuer beim Bewerb mit von der Partie, darunter auch wieder Österreich. Cesar Sampson muss gleich im 1. Halbfinale am 8. Mai mit "Nobody But You" um eines von zehn Finaltickets rittern. Aus beiden Halbfinals steigen je zehn Länder auf und treffen im Finale auf die fünf Großzahler Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien sowie Gastgeber Portugal. Insgesamt sind also wieder 26 Kandidaten im Finale vertreten.

© Thomas Hanses

Frauenpower

Geballte Frauenpower heißt es dabei aufseiten der Moderatorinnen, sind mit Filomena Cautela, Silvia Alberto, Daniela Ruah und Catarina Furtado doch gleich vier Damen für die Präsentation verantwortlich - wie einst beim ESC in Wien 2015, wenn man Conchita miteinrechnet. Und auch bei der Bühne könnte es Wiener Anklänge geben, zeichnet hierfür doch wieder Florian Wieder verantwortlich, der schon für einige ESC-Designs den Stift führte, darunter beim Wiener Song Contest. Diesesmal verzichtet der Deutsche allerdings komplett auf LEDs und Projektionen - zurück zum Analogen lautet das Motto also gewissermaßen. Offiziell haben sich die Gastgeber allerdings für die maritim-vereinigende Tagline "All Aboard!" entschieden, die in Wasserblau samt variierenden Emblemen zwischen Meeresschnecke und Qualle daherkommt.

Der ESC besteht aber nicht nur aus der eigentlichen Show, sondern auch dem Drumherum. Das traditionelle Eurovision Village als ESC-Markt mit Bühnen und Tamtam für die Lissabon-Besucher ist heuer auf der Praca do Comercio in der Altstadt angesetzt und öffnet am 4. Mai. Und der Euroclub für den ESC-Tross ist im Lust in Rio positioniert, nicht allzu weit vom Village entfernt.



ESC Live im TV

Wer es aber nicht persönlich nach Lissabon schafft oder sich die bis zu 299 Euro teuren Tickets für die Shows sparen möchte, für den überträgt wieder der ORF die Veranstaltung. Los geht es am 8. Mai mit der Vorsendung "Mr. Song Contest proudly presents" ab 20.15 Uhr auf ORF eins. ESC-Urgestein Andi Knoll, der heuer das 18. Mal den Bewerb kommentiert, stellt seine Favoriten vor, und um 21 Uhr startet dann das Österreich-Halbfinale. Am 10. Mai gibt es die zweite Ausgabe von "Mr. Song Contest proudly presents" - und das zweite Halbfinale. Dieses Schema wird dann am 12. Mai mit Nr. 3 und dem großen Finale vollendet, das ab 21 Uhr zu sehen ist.