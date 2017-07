Der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl ist der erste Gesprächspartner der News-Sommertour. Er mahnt die SPÖ, sich ein glaubwürdiges Programm in Sachen sozialer Gerechtigkeit zu überlegen. Und geht mit dem bisherigen Regierungspartner ÖVP hart ins Gericht

Sie haben die SPÖ aufgefordert, sich zur FPÖ zu öffnen. Der Effekt ist: Die einzige Partei, die nach der Wahl fix in der Regierung scheint, ist die FPÖ. Von der SPÖ kann man das nicht sagen. War das die richtige Strategie?

Niemand ist fix in der Regierung. Weder die FPÖ noch die SPÖ noch die ÖVP. Aber, dass die ÖVP immer alles unternimmt, um in der Regierung zu sein, und selbst, wenn sie die Wahl verliert, versucht, die Koalitionsverhandlungen zu gewinnen, damit muss Schluss sein. Man kann sich nicht jedes Mal von dieser Partei über den Tisch ziehen lassen, um in der Regierung zu sein. Die Aufteilung der Ressorts hat ja in der SPÖ viele negative Reaktionen hervorgerufen. Doch das ist das Ergebnis, wenn man nur mit einer Partei spricht. Christian Kern und die SPÖ sollen Erste werden und wir wollen eine Koalition haben, in der es eine faire Aufteilung gibt.

Wird eine Grundbedingung der SPÖ sein, dass sie wieder den Finanzminister stellt?

Die Grundbedingung muss sein, dass es mehr soziale Gerechtigkeit gibt. Das ist für mich noch wichtiger als der Finanzminister. Wenn wir die soziale Gerechtigkeit wieder zur kurz kommen lassen, wie das mit der ÖVP der Fall war, ist das schlecht für die SPÖ. Die SPÖ muss ermöglichen, dass es gute Bedingungen für mehr Jobs und Betriebsansiedlungen gibt und dass es eine faire Verteilung des Wohlstandes und faire Beiträge zum Wohlfahrtsstaat gibt. Das ist bisher zu kurz gekommen.

Das wäre mit dem Finanzministerium leichter.

Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist, in einer Koalition sehr detailliert festzuhalten, was zu geschehen hat. Es nützt nichts, wenn die SPÖ den Finanzminister hat, und dann blockiert jemand wieder jede Art von sozialer Gerechtigkeit. Da wären wir noch schlechter dran als vorher.

Schon bisher gab es ein detailliertes Regierungsprogramm - und Obstruktion ab dem ersten Tag.

Diese Sabotage brauchen wir nicht mehr. Das ging nur deswegen, weil sich die SPÖ der ÖVP ausgeliefert hat. Im Burgenland gibt es keine Sabotage. Wir mitarbeiten will, ist Partner, wer das nicht will, kann in der Opposition das Gegenteil beweisen.

Und wenn sich nach der Wahl ÖVP und FPÖ zieren?

Die ÖVP wird alles unternehmen, um wieder in der Regierung zu sein und möglichst rasch alle Schlüsselstellen in der Regierung zu übernehmen, wie sie das seit 30 Jahren macht. Das wird unter Kurz genau so arg oder noch ärger als jetzt sein.

Soll die SPÖ versuchen, den Kanzler zu stellen, wenn sie Zweiter oder Dritter wird, wie seinerzeit Wolfgang Schüssel mit der ÖVP?

Ich schließe in einer Demokratie überhaupt nichts aus. Das habe ich in 32 Jahren in der Politik gelernt.

Das heißt, es soll keinen Automatismus geben, dass der Erste den Kanzler stellt?

Die Geschichte hat ja gezeigt: Das kann man sich wünschen. Ich bin ein Befürworter, dass die stimmenstärkste Partei den Kanzler stellt, aber ausschließen kann man nichts.

Würden Sie der SPÖ zu einem Coup à la Schüssel raten?

Für die SPÖ geht es mir darum, dass es soziale Gerechtigkeit, ein gutes Sozial-, Gesundheits und Bildungssystem gibt. Das ist für mich das Wichtigste. Wenn das Paket passt, kann ich mir sehr vieles vorstellen.

Ist die SPÖ bei der sozialen Gerechtigkeit der FPÖ näher als der ÖVP?

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass soziale Gerechtigkeit mit der ÖVP nicht machbar ist. Ich schätze Sebastian Kurz so ein, dass er der Schutzpatron der Millionäre ist. Bisher sind mit der ÖVP die Superreichen noch reicher und die Armutsgefährdung größer geworden.

Wo steht die neue ÖVP: links oder rechts der FPÖ?

Rechts von FPÖ und CSU. In wenigen Sätzen ein Problem anzusprechen und keine Lösungen zu bieten. Irmgard Griss hat recht: Die neue ÖVP ist zu populistisch.

Klingt, als wäre eine Koalition mit der ÖVP unmöglich.

Das sage ich nicht. Ich sage nur, was in der Vergangenheit war. Bei der Wahl werden die Karten neu gemischt, es gibt Koalitionsgespräche, neue Personen. Insofern ist nach Wahlen immer vieles möglich.

Es gibt für die SPÖ zwar Berührungspunkte zur FPÖ in sozialen Fragen, anderseits ist diese Partei in Wirtschaftsfragen neoliberal. Da hakt es dann?

Das ist das Problem. Es gibt sehr viele neoliberale Ansätze in der FPÖ, da muss man diskutieren. Deswegen warne ich aber auch so vor Schwarz-Blau, weil: Die ÖVP als Schutzpatron der Millionäre, die FPÖ mit ihren neoliberalen Ideen - was kommt da auf Österreich zu?

Was würde mit der FPÖ denn leichter gehen?

Im Burgenland ist das ganz klar: Wir haben den ganzen Kriterienkatalog der SPÖ schon im Vorspann des Koalitionsübereinkommens drinnen: dass wir gegen jede Form von Extremismus und Antisemitismus sind, dass wir für die EU sind, dass wir für unsere Volksgruppen sind, die Kroaten, Roma und Ungarn. Dass wir für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen sind. Und zwar ein Prozent der Bevölkerung. Das sind im Burgenland 3.000.

Und wie viele sind da?

2.000, Tendenz fallend.

Und trotzdem fordern Sie: Grenzen dicht.

Weil die Bevölkerung keinen unkontrollierten Zugang will. Gerade erst hat sich auf dem Bootssteg eine Frau bei mir bedankt, weil ich mich dafür einsetze, dass es keinen ungeregelten Zuzug gibt.

Und darin haben Sie sich mit der FPÖ natürlich getroffen.

Die ÖVP hat darüber gelacht, als wir Grenzkontrollen und einen Assistenzeinsatz gefordert haben. Jetzt haben sie es eh schon immer gewusst. Das Zweite war: Wir wollen die regionale Wirtschaft besser fördern, wir bauen burgenländisch. Auch das hat die ÖVP lächerlich gemacht. Doch das waren vor der Landtagswahl Anknüpfungspunkte, wo wir schnell Übereinstimmung mit der FPÖ gefunden haben und damit bei den Koalitionsgesprächen zwei Bereiche ausklammern konnten.

In den sieben Forderungen der SPÖ für Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene findet sich die Erbschaftssteuer. Die lehnen ÖVP und FPÖ ab. Soll es die SPÖ billiger geben?

Es muss jeder bereit sein, das Koalitionsübereinkommen umzusetzen. Und dass man dazu vertretbare Abstriche vom Wahlprogramm machen muss, ist auch klar. Da wird dann eine andere Partei vielleicht auch der Meinung sein, dass eine moderate Erbschaftssteuer ab einer Million Euro vertretbar ist. Das heißt im Burgenland: Ich hab 30 Hektar Land und ein Einfamilienhaus und bezahle immer noch keine Erbschaftssteuer. Wenn ich mehr hab, zahle ich eine moderate Steuer. Das macht die Erben nicht ärmer, aber Österreich gerechter.

Derzeit treibt Sebastian Kurz die anderen Parteien mit Themen vor sich her oder übernimmt Ihre Themen wie beim Pflegeregress. Wie wollen Sie da die Themenführerschaft bekommen?

Indem man es macht. Es ist ja nichts Neues, dass die ÖVP zuerst dagegen ist und dann so tut, als hätten sie es umgesetzt.

Damit ist sie auf Platz eins in den Umfragen.

Solche Schmähs halten nur eine Weile. Von Kurz halt ich insofern nicht viel, weil er sehr populistische Forderungen stellt. Er ist das dienstälteste Regierungsmitglied

Mit Alois Stöger von der SPÖ.

Ich frage mich, warum er seine Forderungen nicht schon lange umgesetzt hat. Das Schließen der Mittelmeerroute klingt bei ihm so einfach, dass man sich fragt, warum er es nicht schon längst gemacht hat. Da hat Hans Peter Doskozil den seriöseren, realistischeren Plan.

Der denkt über eine Brenner- Sperre nach und verärgerte Italien. Finden Sie das richtig?

Das haben die Fachleute zu entscheiden. Eine Situation wie 2015 in Nickelsdorf, dass 300.000 Menschen ohne Registrierung kommen, wünsche ich Tirol nicht. Wobei man sagen muss, dass unsere Leute, die NGOs, die Freiwilligen eine großartige Leistung erbracht haben. Sie werden keine Region auf der ganzen Welt finden, wo 300.000 Menschen in eine Gemeinde mit 1.500 Einwohnern kommen, und es gibt keinen Zwischenfall.

Das Burgenland ist sicher. Minus 44 Prozent in der Einbruchsstatistik. Machen Sie den Leuten mit Ihren Ansagen zur Sicherheit nicht unnötig Angst?

Die Menschen haben nicht so eine Angst. Die wissen, dass wir das sicherste Bundesland sind. Das ist der Erfolg unserer Politik. Wir sind ja in einer schwierigeren Situation als Tirol oder Vorarlberg. Bei uns leben eine Million Menschen eine halbe Autostunde entfernt, die einen Mindestlohn von 350 Euro haben. Das schafft Begehrlichkeiten. Würde ich in Ungarn leben, würde ich auch gern im Burgenland arbeiten.

Wir brauchen diese Menschen ja auch. Zum Beispiel in der Pflege.

Wo wir Leute brauchen, machen wir die Grenzen nicht dicht. Das wäre ja dumm. Aber unkontrollierter Zuzug in Afrika sind Millionen auf der Flucht, da zu sagen, alle können kommen, dann gute Nacht. Ungeregelter Zuzug führt zum Ende des Sozialstaates. Das kann nicht im Sinne der SPÖ sein, dass wir den aufgeben.

Und daher setzen Sie bei der Mindestsicherung an?

Weil das das Ende des Sozialstaates ist. Wer 40 Jahre ins System einzahlt, hat sich einen Hochleistungssozialstaat verdient. Und wenn ich den auf alle ausdehne, werden die, die einzahlen, weniger bekommen.

War die SPÖ da in den letzten Jahren blauäugig?

Der ungeregelte Zuzug, den wir gehabt haben -das ist eine Wählervertreibungsaktion. Und das ist auch die entscheidende Frage bei der Nationalratswahl. Wer ein glaubwürdiges Konzept in diesem Bereich liefert, wird die Wahl gewinnen. Und da wird es bei manchen Parteien ein böses Erwachen geben.

In der SPÖ gibt es auch aufgrund dieser Frage einen Flügelkampf.

Von dem hab ich schon seit Wochen nichts gehört.

Aber vorbei ist er nicht.

Ich sag nur, was wahlentscheidend sein wird. Und ich sage das vor der Wahl, und nicht nachher, wenn alle gescheiter sind. Gewinnen wird, wer ein glaubwürdiges Konzept hat. Das heißt für mich, dass Kriegsflüchtlingen geholfen wird, dass man Erstaufnahmestellen außerhalb der EU macht, wo die Asylverfahren abgewickelt werden, wie das Doskozil sagt, dass man Rückführungen macht. Die Frage wird sein, wie glaubwürdig die SPÖ das vertritt. Wir werden das im Burgenland sehr glaubwürdig vertreten.

Nach dieser Wahl wird es wieder keine linke Mehrheit im Parlament geben.

Wo sind die Grünen in diesen Umfragen? Mit denen wird es mittelfristig keine Mehrheit geben.

Die SPÖ ist aber auch zu schwach. Warum?

Weil es darum geht, die Bedürfnisse, die Probleme, vor denen die Menschen stehen, ernst zu nehmen. Welche Antwort haben wir, wenn eine Alleinerzieherin 800 Euro netto verdient und 500 für die Wohnung bezahlt? Und auf der anderen Seite bekommt eine Frau mit zwei Kindern, die Asylstatus hat, 1.100 Euro. Glauben Sie, dass die Alleinerzieherin damit glücklich ist?

Wie bringt man die Alleinerzieherin auf 1.100 Euro?

Und warum haben wir das nicht schon längst gemacht? Erfolg hat drei Buchstaben: T, U und N. Und solange das nicht getan ist, wird die SPÖ Probleme haben. Was sagen Sie einem Maurer, der nach 40 Jahren harter Arbeit 1.100 Euro Pension hat? Das sind nicht wenige. Was sagen Sie der Alleinerzieherin?

Die SPÖ sitzt schon lange in der Regierung. Kann man sich da immer auf die ÖVP ausreden?

Natürlich hat die Koalition mit der ÖVP ihren Beitrag geleistet, dass es jetzt so ist. Darum ist es jetzt für mich ein Schwerpunkt, dass die kleinen Einkommensbezieher deutlich besser gestellt werden. 1.500 Mindestlohn, das ist ganz wesentlich.

Ein Wahlkampfthema.

Das muss man umsetzen. Vor der Wahl zu reden, ist wunderbar, aber wenn das nicht umgesetzt wird, verliert man Glaubwürdigkeit.

Die Wirtschaft sagt, den Mindestlohn kann sie sich nicht leisten .

Die wird immer sagen, das können wir uns nicht leisten. Darum muss man auch mit der Wirtschaft Gespräche führen und es besteht ja die Chance, dass man sich in anderen Bereichen einigt. Wie kann man die Gewinne fair aufteilen?

Ist Christian Kern glaubwürdig genug bei sozialer Gerechtigkeit?

Es gibt immer Potenzial nach oben. In allen Bereichen. Bei der SPÖ bin ich sehr optimistisch, dass wir das Potenzial nach oben nützen werden.

Versteht man, was die Leute bewegt, wenn man ihnen Pizza liefert?

Das war doch nett. Ich finde es gut, wenn der Bundeskanzler ein bissl Action macht.

Würden Sie das machen?

Ich hab Kontakt zu den Leuten. Ich geh nach Parndorf ins Outlet, dort rede ich mit den Frauen. Manche sind bei mir in die Schule gegangen. Da hol ich mir die Rückmeldungen. Manche Politiker leben ja auf einer Wolke, die haben die letzten zehn Jahre nicht mit Menschen geredet und glauben, dass sie die Interessen der Bevölkerung vertreten. Ich rede auch mit den Polizisten zum Beispiel an der Grenze. Die wissen, was sich dort abspielt, oder mit Rotkreuzhelfern, die ich seit 30 Jahren kenne. Wenn ich dann etwas fordere, etwa bei der Integration, ist das nicht, weil ich so gescheit bin, sondern weil ich als Erster die Situation kapiere.

Sie sagen, es braucht den jahrelangen Kontakt zu den Leuten, trotzdem reüssieren bei Wahlen immer öfter völlig neue Gesichter, die mit traditioneller Politik überhaupt nichts zu tun haben wollen.

Das ist einfach zu erklären: Dort, wo man gute Ergebnisse in der Politik liefert, werden solche Quereinsteiger weniger Erfolg haben. Wo es nicht gut rennt, haben sie Erfolg. Bei uns im Burgenland nicht.

Jung und tough reicht nicht?

Warum sollte es reichen?

Auf wie viele Jahre haben Sie ihre Laufb ahn angelegt?

Ursprünglich wollte ich mit 60 den New-York-Marathon laufen. Das haben wir auf 70 verschoben, das geht sich wieder nicht aus.

Und wenn Sie ihn dann laufen: Übernimmt dann Hans Peter Doskozil das Amt des Landeshauptmannes?

Ich habe immer gesagt, dass der Doskozil sehr politiktauglich ist, und ich sage, dass er ein hervorragender Sicherheitsexperte ist.

In Nieder- und Oberösterreich haben Ihre Landeshauptmann-Kollegen Pröll und Pühringer längst übergeben.

(lacht) Die waren ja viel älter als ich. Ich sehe das ganz entspannt. Ich mach das nicht für mich. Ich brauch das nicht mehr für mein Ego. Ich will in der Politik etwas bewegen und nicht einfach in der Politik überleben.

Zur Person: Der Volks- und Hauptschullehrer war zunächst Bürgermeister von Frauenkirchen und bis 2000 Abgeordneter und Klubobmann der SPÖ im burgenländischen Landtag. Seit 2000 ist er Landeshauptmann. Seit 2015 regiert er in einer Koalition mit der FPÖ, was ihm harsche Kritik vieler Parteifreunde eingebracht hat. Zuletzt setzte Niessl eine Öffnung der Bundes-SPÖ Richtung FPÖ durch