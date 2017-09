Natürlich, so räumt der Wiener Bürgermeister Michael Häupl ein, hätte es bisher für die SPÖ besser laufen können. Aber der Wahlkampf habe erst jetzt richtig begonnen. Der Routinier baut auf die Ruhe des Spitzenkandidaten Christian Kern und die Kampfkraft seiner Partei.

Die SPÖ fällt in diesem Wahlkampf durch Pleiten, Pech und Pannen auf: Anfangs wirkte sie wie am falschen Fuß erwischt und hat sich auf Kurz statt auf eigene Themen konzentriert. Im Wahlkampfteam wurde gestritten, was genüsslich an die Öffentlichkeit getragen wurde, dann warf der Kampagnenleiter das Handtuch. Zuletzt wurde ihr Berater Tal Silberstein unter schweren Vorwürfen festgenommen. Wenn's laaft, dann laaft's, oder?

Das ist teilweise schon richtig. Wir haben uns anfangs sicherlich zu reaktiv verhalten. Das ist inzwischen ausgemerzt. Aber ich kann auch sagen: Der Kanzler hat mit der Vorlage des Plans A sehr rasch seine sozialdemokratischen Eckpfeiler gesetzt. Die anderen Dinge würde ich nicht überbewerten. Nicht jede seltsam geführte Diskussion in einem Wahlkampfteam ist schon ein Riesenproblem.

Rempeleien sind aber nicht üblich, oder?

Nein, die sind nicht üblich und sollen auch nicht sein. Und die Silberstein-Geschichte ist unangenehm, aber Silberstein ist ein Analytiker, der weder mit der Kampagnenentwicklung noch mit Slogans zu tun hatte. Ob die Vorwürfe stimmen oder nicht, werden Gerichte in Israel zu entscheiden haben, das hat mit der SPÖ nichts zu tun.

Politisches Gespür hätte aber schon nahegelegt, früher zu reagieren?

Es hat das Gerücht von einem rumänischen Haftbefehl gegeben, und das war falsch. Es werden ja viele falsche Gerüchte gesetzt, und es ist auch nicht gut, wenn man gleich von einem Mitarbeiter abrückt. Aber es ist vorbei und Geschichte. Und: Wer kennt Tal Silberstein?

Na, mittlerweile halb Österreich.

Das ist ein großer Irrtum. Wenn es Minister gibt, die in ungestützten Umfragen einen Bekanntheitsgrad von fünf Prozent haben, frage ich noch einmal: Wer kennt Tal Silberstein?

Schadet Alfred Gusenbauer durch seine geschäftliche Verbindung zu Silberstein der SPÖ?

Ich bin nicht informiert über die geschäftlichen Beziehungen von Herrn Gusenbauer. Der SPÖ schadet er jedenfalls nicht.

Trotzdem: Der Wahlkampf ist für die SPÖ alles andere als gut gestartet, und es sind nur noch sieben Wochen bis zur Wahl. Da kann man schon nervös werden.

Nein, das wäre das Allerschlechteste. Das ist genau das, was der politische Gegner will. Natürlich hätten die Dinge besser laufen können. Natürlich ist das, was von anderer Seite als Dirty Campaigning aufgezogen wurde, nicht wirkungslos an der SPÖ vorübergegangen. Aber gerade jetzt gilt es, Ruhe zu bewahren. Und beim Bundesvorsitzenden der SPÖ trifft genau das zu.

Ist Christian Kern vielleicht doch nicht der politische Wunderwuzzi, den die SPÖ anfangs in ihm sah?

Er selbst hat ja immer gesagt, er ist ein harter Arbeiter, aber kein Wunderwuzzi. Es ist sein erster Wahlkampf, und in meinen Augen macht er das sehr gut.

Aber er hat wiederholt die Linie gewechselt. Fehlt ihm die Routine in einer Phase der Nervosität, von Angriffen und Haxelstellerei?

Den Eindruck habe ich nicht. Es gibt eine große inhaltliche Kontinuität, er ist extrem fleißig und sehr ruhig. Natürlich hat er noch keine langjährige Regierungsroutine. Ich halte das nicht für so schlecht, denn ein anderer sitzt sechs Jahre in der Bundesregierung und weiß bis heute nicht, was es mit Steuer-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik auf sich hat. Da ist mir ein unroutiniert Wissender lieber als ein Regierungsmitglied, das unwissend ist.

© News/Herrgott

Trotzdem läuft vieles unrund. Am Beispiel Pflegeregress: Die SPÖ forderte das Aus, gegenfinanziert durch eine Erbschaftssteuer. Im Nationalrat hat die ÖVP, die erkannte, dass das Thema im Wahlkampf ziehen könnte, zugestimmt. Von der Erbschaftssteuer ist keine Rede mehr. Kann die SPÖ Wahlkampf nicht mehr?

Dass der Pflegeregress weg ist, ist für viele Familien sehr wichtig. Aber ich halte nichts von der Junktimiererei. Das geht den Leuten auf die Nerven.

War es falsch, das Sicherheitsthema aufzugreifen? Das hat, wenn ich an eine Wunde des Herrn Bürgermeisters erinnern darf, schon 2013 bei der Volksbefragung zur Wehrpflicht nicht funktioniert. Sicherheitsthemen helfen meistens rechten Parteien.

Das sehe ich nicht so. Ich darf daran erinnern, dass es in Wien eine Mehrheit zur Aufhebung der Wehrpflicht gegeben hat. Es hat offenbar nichts damit zu tun, dass die SPÖ nicht auf solche Themen setzen soll, sondern eher damit, dass es Meinungsunterschiede zwischen Wählern und Wählerinnen in Städten und am Land gibt. Sicherheit ist für uns mehr: genauso die soziale Sicherheit wie gut ausgerüstete und ausgebildete Polizei und Feuerwehr oder dass einem, wenn man krank ist oder einen Unfall hat, rasch geholfen wird.

Über Flüchtlinge oder die Sicherung des Brenners zu reden, hilft vermutlich ÖVP und FPÖ. Unter den SPÖ-Wählerinnen und -Wählern gibt es welche, die den Niessl-Doskozil-Kurs schätzen, aber auch jene, die in Wien Ihren Kurs der Menschlichkeit vor Härte gewählt haben.

Die Überschrift meiner Politik ist: Humanität und Ordnung. Natürlich müssen wir schauen, dass an den Grenzen keine illegalen Flüchtlinge durchsickern. Die Situation von 2015 soll sich nicht wiederholen, aber wir müssen sehr wohl unsere Türen für jene offen lassen, die unsere Hilfe brauchen, weil sie in Furcht um Leib und Leben flüchten mussten. Wenn wir jenen helfen, können wir keine große Zahl an Leuten aufnehmen, die lediglich ihre wirtschaftliche Situation verbessern wollen. Man muss schon schauen: Wer kommt in mein Wohnzimmer? Denn ein Acht-Millionen-Volk wie Österreich hat Grenzen der Kapazitäten. Auch wenn ich überzeugt davon bin, dass das Boot nicht voll ist. Wenn ich mir anschaue, wie viele Flüchtlinge kommen und wie viele beim illegalen Grenzübergang aufgegriffen werden, besteht nicht der geringste Grund zur Sorge.

Auch in der SPÖ sind viele Menschen schlecht auf Flüchtlinge zu sprechen. Vertreten Sie auch die?

Das ist ein bisschen differenzierter. Ja, es gibt Leute mit Fokus auf humanitäre Hilfe, besonders in den Städten. Etwa gleich viele machen sich Sorgen und haben Angst vor einer unkontrollierten Situation. Und dann gibt es in der SPÖ vielleicht fünf Prozent, die Flüchtlinge gar nicht wollen.

Viele sagen, dass damit das Sozialsystem überfordert wird.

Das Argument kommt vor allem von Konservativen, denen die Mindestsicherung immer schon ein Dorn im Auge war und die sie deshalb als gemeinsame österreichweite Regelung zerstört haben. Die halten Mindestsicherungsbezieher für Sozialschmarotzer. Da werden Ängste geschürt, und da müssen wir dagegenhalten. Ich bin überzeugt, dass ich mit dem Prinzip Humanität, soziale Sicherheit und Ordnung fast alle SPÖ-Wählerinnen und -Wähler vertrete.

Mehrere Bundesländer haben die Mindestsicherung gekürzt, und die Hilfesuchenden ziehen nach Wien. Hier sagen dann Menschen: Warum lässt der Bürgermeister das zu?

Wien ist das einzige Bundesland ohne österreichische Außengrenzen. Man kann von mir verlangen, dass ich einen Zaun zu Niederösterreich baue, aber das werde ich nicht tun. Wir haben eine Residenzpflicht verlangt, sodass die Leute dort bleiben müssen, wo sie registriert wurden. Das hat die ÖVP abgelehnt, und sie hat die österreichweite Regelung der Mindestsicherung zerstört. Es ist ja ganz offenkundig, dass man Wien schaden will.

Und das ist gelungen, oder?

Nein, weil wir in der Lage sind, das zu bewältigen. Die Mindestsicherung in Wien zielt darauf ab, Menschen möglichst rasch wieder in die Arbeitswelt zu kriegen. Das gilt für alle.

Der Salzburger Bürgermeisterkandidat Bernhard Auinger nannte den Richtungsstreit in Wien parteischädigend, "weil das Leben nicht immer so ist, wie es sich manche vom linken Flügel vorstellen, die in geschützten Bereichen wohnen". Sie sind Parteifreunde, ja?

Ich kenne ihn gar nicht, muss ich offen sagen. Das ist fundamentaler Unsinn. Das kann nur jemand sagen, der von der Realität in Wien nicht die geringste Ahnung hat. Davon abgesehen: Ich würde über die Salzburger nie so reden, auch wenn mir im stillen Kämmerlein einiges dazu einfällt.

Die SPÖ braucht, um eine Chance auf Platz eins zu haben, ein sehr gutes Ergebnis in Wien. Das ist angesichts der zerstrittenen Wiener SPÖ schwer vorstellbar. Sind Sie schuld an einem schlechten Wahlergebnis?

Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Beitrag der Wiener SPÖ zur Nationalratswahl ein durchaus respektabler sein wird.

Respektabel ist weniger als gut, oder?

Ein bestmöglicher. Bitte nicht die Mär von der zerstrittenen Wiener SPÖ.

Also bitte: Da wurde schon heftig ausgeteilt.

Seit dem Augenblick, wo klar war, dass gewählt wird, arbeiten alle sehr intensiv daran, dass sich ein gutes Bundesergebnis ausgeht.

Es war zu lesen, dass der Freundeskreis um Werner Faymann daran arbeite, Ihnen die Schuld an einem schlechten Ergebnis zu geben.

Das hat eine Journalistin behauptet, ist aber Unsinn.

Wollen Sie, dass die Bundes- SPÖ in Opposition geht, um dann gegen Schwarz-Blau wettern zu können?

Keine Spur. Ich will, dass Christian Kern Bundeskanzler bleibt und die SPÖ die führende Rolle spielt. Ich habe im Gegensatz zu einigen Schwätzern die schwarz-blaue Regierung und den Schaden, den sie angerichtet hat, nicht vergessen. Ich setze alles daran, Österreich ein weiteres solches Experiment zu ersparen. Und es bleibt dabei: Niemand braucht nach dem 15. Oktober gegen mich zu wettern, denn Ende Jänner findet in Wien der Landesparteitag statt, wo ich nicht mehr als Parteivorsitzender kandidiere. Darauf folgend wird es einen Wechsel im Bürgermeisteramt geben. Warum sich irgendwer darauf konzentrieren soll, irgendwelche Intrigen zu spinnen, entzieht sich wirklich meiner Vorstellungskraft.

Was passiert, wenn die SPÖ nur Zweiter wird? Soll sie in Opposition gehen oder sich der Kurz-ÖVP unterwerfen?

Das diskutieren wir momentan nicht.

Aber man fragt es sich.

Ich nicht. Christian Kern hat angekündigt, dass er nicht nur für gute Zeiten Parteivorsitzender sein will. Er steht zur Verfügung, auch wenn er nicht mehr die Funktion des Bundeskanzlers hat. Koalitionsfragen diskutiert man auf Basis eines Wahlergebnisses. Jetzt arbeiten wir hart daran, dass die SPÖ gewinnt und dass man nicht gegen sie regieren kann. Schauen wir einmal, was passiert, wenn die ÖVP Zweiter wird. Was macht sie dann mit ihrem Parteivorsitzenden?

Hätten Sie sich auch einmal gewünscht, in der SPÖ anschaffen zu können wie es Kurz jetzt in der ÖVP tut, quasi als Alleinherrscher?

Der Alleinherrscher hat die ersten zehn Plätze mit einer etwas seltsamen Auswahl an Societymenschen besetzt. Wenn das der ganze Ausdruck der Macht ist Nur seine eigenen Leute hat er verärgert.

Die halten ziemlich still.

Ja, bis zum 16. Oktober.

Aber das muss doch einem Menschen, der die Mechanismen der Macht so gut kennt, irgendwie imponieren?

Nein, nicht im Geringsten. Wenn ich solche Beschlüsse, Inszenierung und Theater brauche, um meine Vorstellungen durchzusetzen, bin ich, ehrlich gesagt, arm dran.

In der ÖVP wird Kurz ein bisschen wie ein Messias gesehen: Er wird den großen Erfolg bringen und darf Dinge, die vorher keinem Obmann zugestanden wurden.

Das sieht Wolfgang Schüssel zum Beispiel schon etwas anders.

Sebastian Kurz verspricht eine Steuerentlastung von 14 Milliarden. Das soll irgendwie mit weniger Bürokratie und Förderungen gehen. Hat er da recht?

Viel Spaß, er kann sich schon einmal mit seinen Bauernvertretern in Verbindung setzen und die Kürzung der Landwirtschaftsfonds besprechen.

© News/Herrgott

Ich vermute, er denkt eher an Kürzungen, die Wien vornehmen soll. Hat er Ihnen das schon einmal erläutert?

Nein, das Einzige, was er in seiner Zeit als Gemeinderat in Wien gefragt hat, war, ob nicht auch jüngere Leute Orden kriegen können. Dass er sich im Besonderen Wien vornimmt, ist klar: Er hat zwei Gegner unter Sozialdemokraten: Wien und die Gewerkschaften.

Sie sagten, Sie würden Ihren Nachfolger nicht bestimmen, weil das kein Erbhof ist. Aber Sie werden schon mitreden und einen Vorschlag machen?

Ich fühle mich nicht nur als Moderator, sondern trage auch Verantwortung. Ich halte es auch für kein Unglück, wenn zwei Kandidaten gegeneinander antreten. Der wahrscheinlich größte Vorsitzende, Bruno Kreisky, ist in einer Kampfkandidatur Parteivorsitzender geworden. Ich strebe das nicht an, aber wenn: auch kein Unglück.

Zur Person: Der gebürtige Niederösterreicher kam zum Studium der Biologie und Zoologie nach Wien. 1983 wechselte er in die Politik, wurde Umweltstadtrat, ist seit 1993 Landesvorsitzender der SPÖ und seit 1994 Bürgermeister und Landeshauptmann. Er war lange Zeit mächtiger als der SPÖ-Vorsitzende. Im nächsten Jahr wird sich Häupl als Landesparteichef und Bürgermeister zurückziehen. Die Nachfolge ist offen. Häupl hält es "für kein Unglück", wenn dabei zwei Kandidaten gegeneinander antreten.