Sommerministerrat: Mehr Kassenstellen und Medikamentenvorrat

Die Regierung trifft sich am Dienstag zum traditionellen Sommerministerrat. Dabei will man die Gesundheitsreform ein Stück voranbringen. Laut APA-Informationen aus Regierungskreisen sollen zusätzliche Kassenarztstellen ausgeschrieben werden, zudem geht es um einen Ausbau der psychosozialen Versorgung und Verbesserungen bei der Medikamentenbevorratung, um Engpässe künftig zu vermeiden.

Bis in die Nacht wurde dem Vernehmen nach verhandelt, die Details will die Regierung Dienstag zu Mittag nach dem Ministerrat als "Fünf-Punkte-Plan" präsentieren. Anders als in vergangenen Jahren hat sich die türkis-grüne Koalition für ihren Sommerministerrat heuer keinen besonderen Treffpunkt ausgedacht, die Regierungssitzung wird wie üblich im Kanzleramt in Wien abgehalten.