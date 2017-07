Super für Familienfeiern oder als kleine Jause zwischendurch. Dieser Kuchen hat alles was ein Sommernachtisch bieten muss. Wie er gelingt, sehen Sie im Schritt für Schritt Video.

Zutaten:

550 g frische Zwetschken, entsteint, längs halbiert

150 g Butter, geschmolzen

150 g Zucker

3 Eigelb

1 Vanillezucker oder etw.

Vanillearoma

300 g Mehl



Zubereitung:

1. Die Butter gemeinsam mit dem Zucker in einem Topf erhitzen

(bis die Butter geschmolzen ist), mehrfach gut umrühren und

etwas abkühlen lassen.



2. Eigelb und Mehl in eine Rührschüssel geben; kurz mit dem

Mixgerät umrühren. Die Butter-Zuckermasse (und bei Bedarf

Vanillearoma) hinzugeben und mit dem Mixgerät nur so lange

rühren, bis ein krümeliger Teig entstanden ist. 3/4 der Krümel

in eine gefettete Backform geben und mit einem Löffel zu

einem Teigboden drücken.

3. Die halbierten Zwteschken dicht nebeneinander (sollten sich

nicht überlappen) auf dem Teigboden verteilen und mit den

restlichen Streuseln bedecken. Ggfs. vor den Streuseln noch etwas Zucker über die Zwetschken streuen, falls sie etwas säuerlich sind.



4. Bei 180 Grad 45-50 Minuten backen.

Gegebenenfalls (rechtzeitig) den Kuchen mit Alufolie

abdecken, falls die Streusel zu braun werden.



