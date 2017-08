Dieses Gericht wird mit Faschiertem, Reis und Käse perfektioniert. Wer nun neugierig geworden ist und dieses Rezept gerne einmal ausprobieren möchte, sollte sich unbedingt das Video ansehen.

THEMEN:

Zutaten:

3 Zucchini

5 Tomate(n), gehäutet und entkernt

1 Bund Frühlingszwiebel(n)

500 g Faschiertes

350 g Reis

Öl (Olivenöl)

Salz und Pfeffer

Muskatnuss

viel Knoblauch (nach Geschmack)

Crème fraîche

n. B. Käse zum Überbacken

Kräuter nach Belieben

Gewürz(e) nach Belieben, z. B. Paprikapulver, Cayennepfeffer etc.

Suppenwürfel

Zubereitung:

1. Die Zucchini halbieren, das innere großzügig mit einem

Esslöffel rausschaben und das Innere dann klein schneiden,

ab in eine große Schüssel damit.

2. Die halbierten Zucchini jetzt schon in eine gefettete

Auflaufform geben, Olivenöl drüber träufeln, mit Kräutersalz

würzen, einen Teil des Knoblauchs nach Belieben hacken

oder nur halbieren und zu den Zucchini-Hälften geben,

abdecken.



3. Einen großen Topf Wasser aufsetzen - statt mit Salz mit

Instand - Suppe würzen. Die Tomaten darin zum Häuten

vorbereiten, nach dem Häuten vierteln, entkernen und klein

würfeln. Die gewürfelten Tomaten in die Schüssel zu den

Innereien der Zucchini geben.

4. Die Frühlingszwiebeln und den restlichen Knoblauch auch in

die Schüssel geben. Den Reis in der Suppe kochen, abgießen und auch in die Schüssel geben. alles in der Schüssel mit Salz, Pfeffer, Kräutern, Muskat und so weiter würzen, gut durchmischen und abdecken, damit es durchzieht.

5. Das Faschierte in einer großen Pfanne anbraten, wenn es

krümelig geworden ist, den Inhalt der Schüssel dazugeben,

kurz mitbraten. Pfanne zur Seite stellen, abschmecken (auch

z.B. mit Paprikapulver, Cayennepfeffer, usw.). Diese Füllung,

wie gesagt, ergibt auch einen super Reissalat.



6. Die Zucchini in der Auflaufform nun mit der Füllung füllen,

nach Geschmack oben Creme fraiche drüber streichen und

mit geriebenen Käse drüber ab in den Ofen. Ca. 170 Grad,

Ober-Unterhitze, ca. 20-30 Minuten, je nach gewünschtem

Knackigkeitsgrad der Zucchini. Wer die Zucchini nur ganz

weich mag, gibt in die Auflaufform einfach noch ein bisschen

Suppe rein.

© G+J Digital Products

Mehr tolle Rezepte: www.chefkoch.de