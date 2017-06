Wer Lust bekommen hat dieses Rezept einmal auszuprobieren, sollte sich das Schritt für Schritt Video ansehen.

Zutaten:

Für den Teig

80 g kalte Butter

160 g Mehl

1 Prise Salz

Für den Belag:

150 ml Schlagobers

1 Ei

2 Eigelb

Salz

150g Ziegenfrischkäse

4 Tomaten

1 EL Olivenöl

1 EL Balsamico

25 g Rucola



Zubereitung:

1. Die Butter in Stücke schneiden und mit Mehl, Salz sowie 2 EL

kaltem Wasser rasch verkneten. Den Teig in Folie wickeln und

für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank legen.

2. Das Schlagobers mit Ei und Eigelb verquirlen, mit Salz und Pfeffer

würzen. Die Hälfte vom Ziegenfrischkäse zerbröckeln und

unterrühren. Die Tomaten waschen, putzen und in Scheiben

schneiden.



3. Den Ofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) vorheizen. Eine Spring- oder Tarteform (Durchmesser 20 cm) fetten. Den Teig ausrollen, die Form damit auslegen, dabei einen Rand formen.

Die Eier-Sahne-Mischung hinein gießen.

Die Tomaten darauf verteilen, mit Salz und Pfeffer würzen und mit Öl und Essig

beträufeln. Die Tarte auf der untersten Schiene ca. 30 Minuten backen.

Den Rucola putzen, waschen und trocken schütteln. Den restlichen Ziegenkäse klein würfeln. Die Tarte nach 30 Minuten aus dem Ofen nehmen, mit dem Käse bestreuen und

weitere 5 Minuten backen. Mit Rucola bestreut servieren.



