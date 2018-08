Kreative Salattorte

Warum überraschen Sie Ihre Gäste nicht mit einer köstlichen Salattorte?

Zutaten für 12 Portionen:

1 Salat, Kopfsalat

1 Salatgurke, in Scheiben

2 Zwiebeln, in Ringen

4 Tomaten, in Scheiben

5 Eier, hartgekocht und in Scheiben

8 Scheiben Schinken, gekocht

1⁄2 Rettich, in dünnen Scheiben

8 Schnittkäse nach Wahl

Sauce:

3 Becher Joghurt

3EL Mayonnaise

Salz

Pfeffer

Kräuter

Anleitung:

Einen Springformrand auf eine schnittfeste Platte stellen. Mit den größeren Blättern des Kopfsalates die Form und den Rand auslegen, indem man die Stiele zur Mitte hin anordnet. Dann die weiteren Zutaten der Reihe nach hinein schichten und jeweils vorsichtig ein wenig andrücken. Das Ganze einen halben Tag ruhen lassen, damit es sich setzt. Aus den weiteren Zutaten eine Soße bereiten. Torte vorsichtig in nicht zu kleine Tortenstücke teilen und beim Servieren mit der Marinade übergießen.

Als Marinade kann natürlich jede beliebige Salatsoße gereicht werden. Gut schmeckt oben angegebene Marinade auch mit Sahne und Chinagewürz.