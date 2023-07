Sommerferienstart in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Knapp 500.000 Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten heute, Freitag, nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die rund 660.000 Schüler in den anderen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist im Osten wieder am 4., im Westen am 11. September. Über 30.000 Schülerinnen und Schüler besuchen die Sommerschule in den letzten beiden Schulwochen und ziehen damit den Schulstart quasi vor.

Die SPÖ hat den Schulschluss im Osten am Freitag zum Anlass genommen, für alle Schülerinnen und Schüler mit Nachprüfung Gratis-Nachhilfe zu fordern. Derzeit müssten zehntausende Kinder und Jugendliche im Sommer teils ohne jede Unterstützung für die Nachprüfung lernen, das sei eine massive psychische Belastung. Bezahlte Nachhilfe sei aber für viele Familien schlicht unleistbar, die Chancen auf eine erfolgreiche Nachprüfung seien damit ungleich verteilt. Die SPÖ will deshalb, dass künftig das Lehrpersonal den Schülern dabei hilft, einen Sommer-Lernplan zu erstellen und als Erweiterung der Sommerschule in den beiden letzten Ferienwochen am Standort Intensivnachhilfe anbietet - und zwar kostenlos. Mittelfristiges Ziel sei ein ganzjähriges Gratis-Nachhilfeangebot für alle Schüler, heißt es in dem Modell der SPÖ, über das auch die "Kronen Zeitung" berichtet hat. "Es ist höchste Zeit, dass der Bildungsminister (Martin Polaschek, ÖVP, Anm.) seiner Verantwortung nachkommt und diese nicht länger auf die Familien, die ohnehin bereits massiv von der Teuerung getroffen werden, abwälzt", wird Bildungssprecherin Petra Tanzler zitiert.

Mit dem Ferienbeginn in Ostösterreich, Tschechien und der Slowakei geht auch der Sommerreiseverkehr auf den Transitrouten los, wobei der ÖAMTC laut Aussendung große Staus erst ab der nächsten Woche mit dem Schulschluss in West- und Südösterreich erwartet. Großveranstaltungen wie das Formel 1 Rennen in Spielberg am ersten Ferienwochenende werden laut dem Autofahrerklub aber regional zu starkem Verkehrsaufkommen auf den Straßen führen. Der Höhepunkt der Reisewelle wird für Ende Juli bzw. Anfang August erwartet, wenn die Ferien in Bayern und Baden-Württemberg beginnen.