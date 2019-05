Noch will die Gartensaison in Österreich nicht richtig losgehen. Aber der Sommer kommt bestimmt. Die Getränketrends 2019 stehen jedenfalls schon fest und ein Liebling heißt auch in diesem Jahr: Lillet. Die neuen Rezepte im Überblick.

Was ist Lillet?

Kreiert von den französischen Gebrüdern Paul und Raymond Lillet aus Podensac, gibt es das Weingetränk bereits seit dem späten 19. Jahrhundert. Der Lillet besteht zu 85 Prozent aus Wein, die anderen 15 Prozent sind hochwertige Fruchtliköre, die mit Gewürzen verfeinert sind.

© Lillet, Pernod Ricard

Lillet als Filmstar

Der Weinlikör hatte in den "Roaring Twenties" seine erste Hochphase und eroberte in den Fünfzigern nicht nur die europäische High Society, sondern auch den US-Markt. Seither haben sogar auch einige Autoren den wandelbaren Lillet in ihren Romanen verewigt. Ob nun der eigenwillige "Gourmet" Hannibal Lecter oder der Geheimagent James Bond (er trinkt ihn unter dem Namen "Vesper") – beide wissen den glamourösen Weinlikör zu schätzen.

Lillet-Sorten: Blanc, Rouge und Rosé

Den Aperitif kann man in drei Sorten genießen: Als goldenen Blanc, der für die meisten Cocktails verwendet wird, als rubinroten Rouge und als sanften Rosé – der jüngsten Kreation, die erst seit diesem Jahr auf dem Markt ist. Die richtige Aussprache wäre übrigens: "Liehe".

Cocktail-Rezepte: So trinkt man Lillet 2019

Der französische Weinaperitif Lillet lässt 2019 den Bowle-Genuss wieder aufleben und zeigt mit Lillet Passion, Lillet Rubis und Lillet Rosalie die Trend-

Kreationen des Jahres.

Lillet Passion - Zutaten für ca. 5 L Bowle



2,25 L Lillet Blanc

1,3 L Orangensaft

1,3 L Mangosaft

150 ml Zitronenmelissen Sirup

4-5 Zitrusfrüchte nach Wahl (Orangen, Zitronen, Limetten)

Optional eine frische Mango

Zubereitung Zitrusfrüchte mit Schale und eventuell die Mango in Stücke schneiden und in ein Gefäß geben Lillet sowie Säfte und Sirup hinzugeben und umrühren Bowle für mindestens eine Stunde kaltstellen und ziehen lassen ca. 10 cl Bowle in ein Glas mit Eis geben Mit Bitter Lemon auffüllen und mit Limettenscheibe und Minze garnieren Wahlweise kann auch Soda oder Prosecco als Topping verwendet werden.

© Lillet, Pernod Ricard

Neuer Sommerdrink: Lillet Citrosé

5cl Lillet Rosé

10cl Zitronenlimonade

oder alternativ Bitter Lemon

Eiswürfel

© Lillet, Pernod Ricard

Mit Ingwer: Lillet Balis

5cl Lillet Blanc

10cl Balis Basilikum Ingwer Drink

Schuss Sodawasser

Eiswürfel

Garnitur: Basilikum & Limette

Sauer macht lustig: Lillet Jolie

5cl Lillet Rosé

10cl Grapefruit-Limonade (z.B. Thomas Henry Grapefruit

Lemonade oder Paloma Lemonade)

Eiswürfel

Garnitur: Limette