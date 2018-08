Österreichs schönste Badeplätze

Die Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Wer Abkühlung in kristallklaren Seen, umgeben von wildromantischer Natur sucht, der muss nur vor die Haustüre gehen.

Denn Österreich hat einige idyllische und versteckte Badeplätze zu bieten. Kleinode ohne Eintritt, Massenbelegung und Sonnenschirm-Plage? Ja, die gibt es. Wir haben uns für Sie auf Spurensuche gemacht, um Ihnen aus jedem Bundesland die schönsten Natur-Badeplätze präsentieren zu können.

Steiermark

Ödensee

Anfahrt: Über die Salzkammergut Straße bis Pichl-Kainisch fahren, dann weiter entlang der Bundesstraße. Kurz vorm Steiner Wirt zweigt die Ödenseestraße zum See ab.

Beschreibung: Der Moorwaldsee mit Kinderspielplatz ist mit seiner einzigartigen Fauna ein Eldorado für Botaniker und Biologen.

Furtnerteich

Anfahrt: Beim Hauptplatz in Neumarkt in den Baierdorf Weg einbiegen und diesen entlang fahren bis zum Teich.

Beschreibung: Mit Sprungbrett, Rastinsel und Bootsverleih. Ein Paradies für Vogelkundler.

© Schneider & Aistleitner Furtnerteich

Wien

Alte Naufahrt

Anfahrt: Den Biberhaufenweg entlangfahren, nach wenigen 100 Metern rechts in die Luitpold-Stern-Gasse einbiegen und diese durchfahren.

Beschreibung: Wem die Neue Donau zu überlaufen ist, liegt hier richtig. Sauberes Wasser mit versteckten Buchten.

Dechantlacke

Anfahrt: Die Raffineriestraße entlang bis zum Biberhaufenweg. Dann die erste rechts zum Dechantweg einbiegen. Sieben Minuten zu Fuß zum Badeplatz.

Beschreibung: Die Dechantlacke ist das heimliche Paradies für FKK-Fans. Wer nicht zeitig aufsteht und ein Plätzchen am Ufer belegt, muss sich mit den hinteren Reihen auf der Wiese begnügen.

Burgenland

Pusztasee Andau

Anfahrt: Über Neusiedl am See Richtung Pamhagen. Auf halbem Weg links Richtung Andau abzweigen. Kurz vor der Ortseinfahrt links zum See abbiegen.

Beschreibung: Das sieben Meter tiefe Wasser wird 24 Grad warm. Schwimmer treffen sich auf den künstlichen Inseln im See.

© Tourismusverband Andau Pusztasee Andau

Warmsee Darscho

Anfahrt: Der See liegt zwei Kilometer nördlich von Apetlon, und zwar direkt neben dem Güterweg nach Frauenkirchen.

Beschreibung: Schwimmen kann man hier weniger, nur plantschen. Das schlammige Wasser hat heilende Wirkung.

Niederösterreich

Badesee Luberegg

Anfahrt: Kurz vor dem Schloss Luberegg in Emmersdorf liegt links der Sandstrand.

Beschreibung: Der Natursandstrand gilt als längster an der Donau – nirgendwo baut man größere Sandburgen.

Stausee Ottenstein

Anfahrt: Beim Stift Zwettl links einbiegen und die L8244 weiterfahren. Links von der Straße liegt der See.

Beschreibung: Der 4,3 Quadratkilometer große See bietet tolle Schiffsrundfahrten an. Es gibt auch einen Campingplatz.

© Shutterstock.com Ottenstein

Oberösterreich

Badeplatz Plomberg

Anfahrt: A1 Abfahrt St. Lorenz, weiter die Mondseestraße entlang. Wenige Kilometer nach dem Golfclub auf der linken Seite befindet sich der Badeplatz.

Beschreibung: Abgeschiedenes Plätzchen am Mondsee mit wunderbarem Blick auf die Drachenwand. Es gibt auch einen kleinen Kiosk zum Einkaufen.

Ebenmannaufsatz

Anfahrt: In Unterach die Seeuferstraße entlang fahren. Links beim zweiten Campingplatz einbiegen. Gegenüber führt ein Waldweg zum Badeplatz.

Beschreibung: Geheimer Naturbadeplatz der Bundesforste mit Liegewiese, Umkleidekabinen und eigenem Taucher-Bereich.

Salzburg

Badesee Reitdorf

Anfahrt: Tauernautobahn, Abfahrt Flachau, entlang der Gemeindestraße bis links die Reitdorferstraße kommt. Dann rechts in den Höchweg bis zum See.

Beschreibung: Kinderfreundlicher Badeplatz mit Spielplätzen. Das Wasser hat erfrischende 21 Grad.

© Tourismusverband Flachau Badesee Reitdorf

Böndlsee

Anfahrt: Über die A 10 nach Schwarzach. Richtung Goldegg abzweigen. Von dort sind es (über Weng) noch 6 km zum See.

Beschreibung: Der Bergsee ist malerisch von Dreitausendern umrahmt. Gepflegte Liegewiesen.

Rauriser Urwald

Anfahrt: Rauris liegt auf 948 m Seehöhe im Bezirk Zell am See, rund 90 km von der Stadt Salzburg und 210 km von München entfernt.

Beschreibung: Über 80 Tümpel und Seen ziehen sich auf 1.600 Meter Seehöhe durch das einzige Hochmoor der Alpen. Ein kleiner Rundweg führt zu kleinen Wasserfällen und Trinkwasserbrunnen. Man braucht etwa 45 Minuten, um den Wald zu durchwandern. Infos: www.raurisertal.at

© Österreich Werbung / Graner Rauriser Urwald

Kärnten

Egelsee

Anfahrt: Von der Schlossvilla am Rande der Gemeinde Rothenturm (dort gibt es Parkplätze) führt der Wanderweg 2a direkt zum See. Die Gehzeit beträgt etwa eine halbe Stunde.

Beschreibung: Der Egelsee liegt nicht nur traumhaft im Wald, er ist auch gesund. Sein bis zu 28 Grad warmes Moorwasser kuriert Gelenksentzündungen.

Forstsee

Anfahrt: Von der "Saag-Fabrik" am Wörthersee führt eine schmale Bergstraße hinauf bis zum Forstsee.

Beschreibung: Während sich am Wörthersee die Reichen und Schönen in teuren Roben zeigen, kann man hier gerne auch textilfrei ins Wasser springen.

Vorarlberg

Alte Rüttenen

Anfahrt: Start ist in Feldkirch, Richtung Norden geht's zur Illbrücke, wo man parkt. Rechts geht ein Weg zum See ab. Nur zu Fuß oder per Rad erreichbar.

Beschreibung: Der Baggersee ist nur elf Meter tief. Angenehmer Sand- und Kies-Strand.

© Tourismusverband Vorarlberg Alte Rüttenen

Jannersee

Anfahrt: Der A14 bis zur Ausfahrt Lauterach-Wolfurt folgen, danach auf der Bundesstraße in Richtung Lauterach weiterfahren. In Lauterach gelangt man über die Riedstraße zum See.

Beschreibung: Naturparadies inmitten des Lauteracher Rieds. Besonders geeignet für Kinder, da das Wasser wegen der geringen Tiefe schön warm wird. Infos: www.jannersee.at

Tirol

Möserer See

Anfahrt: Vom Hotel Tyrol in Mösern (gehört zu Telfs) spaziert man nur 50 Meter bis zum See.

Beschreibung: Der kleine, nur etwa elf Meter tiefe Möserer See zählt zu den wärmsten Seen Tirols. Hunde sind erlaubt. Am Ufer blühen Alpenrosen.

Fernsteinsee

Anfahrt: Auf der Mötzer Landstraße bei Schloss Fernstein rechts abbiegen und bis zum See zufahren.

Beschreibung: Kristallklarer See mit malerischen Inseln und bizarren Bäumen, deren Stämme sich im Wasser spiegeln. Auch bei Tauchern sehr beliebt.

© Österreich Werbung Fernsteinsee

Zireiner See

Anfahrt: Auf der A12 Inntalautobahn nimmt man die Ausfahrt Kramsach, von da aus fährt man zur Bergstation der Sonnwendjochbahn weiter (Beschilderungen "Bergbahn" folgen). Ausgehend von der Bergstation erreicht man den See in einer halben bis dreiviertel Stunde bequem zu Fuß.

Beschreibung: Naturjuwel im Rofangebirge. Liegt auf rund 1.800 Metern Seehöhe eingebettet in duftende Almwiesen. Immer wieder beliebtes Ausflugsziel für Familien. Infos: www.alpbachtal.at